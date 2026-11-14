अक्तूबर 2026 में दुनियाभर में बिके 20.9 लाख ईवी: चीन में गिरावट के बीच भारत की ईवी बिक्री में 76% का उछाल

वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार ने अक्तूबर 2026 में अपनी बढ़त की रफ्तार को बनाए रखा है। बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2026 में दुनियाभर में कुल 2.09 मिलियन (20.9 लाख) इलेक्ट्रिक वाहन बिके। जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 8% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि, मासिक आधार पर बिक्री में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

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