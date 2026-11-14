अक्तूबर 2026 में दुनियाभर में बिके 20.9 लाख ईवी: चीन में गिरावट के बीच भारत की ईवी बिक्री में 76% का उछाल
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 14 Nov 2026 07:47 PM IST
सार
- अक्टूबर 2026 में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 20.9 लाख यूनिट तक पहुंच गई।
- यह पिछले साल इसी महीने की तुलना में 8 फीसदी की वृद्धि है।
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विस्तार
वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार ने अक्तूबर 2026 में अपनी बढ़त की रफ्तार को बनाए रखा है। बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2026 में दुनियाभर में कुल 2.09 मिलियन (20.9 लाख) इलेक्ट्रिक वाहन बिके। जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 8% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि, मासिक आधार पर बिक्री में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई।
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इस आंकड़े के साथ ही, जनवरी से अक्तूबर 2026 की अवधि के दौरान वैश्विक ईयर-टू-डेट (YTD) ईवी बिक्री 17.5 मिलियन (1.75 करोड़) यूनिट्स के स्तर पर पहुंच गई है। इन आंकड़ों में पैसेंजर कार और लाइट-ड्यूटी व्हीकल मार्केट के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और प्लग-इन हाइब्रिड व्हीकल (PHEV) दोनों शामिल हैं।
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वैश्विक EV बाजार में चीन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का प्रदर्शन कैसा रहा?अक्तूबर 2026 में विभिन्न वैश्विक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में मिला-जुला लेकिन दिलचस्प रुझान देखने को मिला:
- चीन में गिरावट, फिर भी नंबर-1: 1.14 मिलियन (11.4 लाख) यूनिट्स की बिक्री के साथ चीन वैश्विक ईवी बाजार में शीर्ष पर बना रहा। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि की तुलना में चीन की ईवी बिक्री में 12% की गिरावट आई है। घरेलू मांग सुस्त रहने के बावजूद चीनी निर्माताओं ने उत्पादन जारी रखा है और भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं।
- यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मजबूत उछाल: यूरोप में पिछले महीने ईवी बिक्री सालाना आधार पर 36% बढ़कर 5,10,000 यूनिट्स रही, जबकि उत्तरी अमेरिका ने 24% की सालाना वृद्धि के साथ 1,30,000 यूनिट्स दर्ज कीं।
- बाकी दुनिया में रिकॉर्ड तेजी: शेष वैश्विक बाजारों में ईवी की मांग सबसे तेजी से बढ़ी है, जहां अक्तूबर 2026 में 85% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ के साथ 3,00,000 यूनिट्स की बिक्री हुई।
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों और कुल EV रजिस्ट्रेशन में कितनी बड़ी तेजी दर्ज की गई?वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ने अक्तूबर 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक:
- इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में 76.47% उछाल: भारत में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 76.47% बढ़कर 37,049 यूनिट्स पर पहुंच गई।
- मार्केट शेयर दोगुना से ज्यादा हुआ: कुल पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 7.3% हो गई है, जो अक्तूबर 2025 के 3.5% के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। खास बात यह है कि देश में कुल पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री 14.23% घटकर 5.08 लाख यूनिट्स रह गई, फिर भी ईवी सेगमेंट का विस्तार जारी रहा।
- कुल ईवी रजिस्ट्रेशन 3.54 लाख के पार: देश में सभी श्रेणियों (टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कार आदि) को मिलाकर कुल इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन अक्तूबर 2026 में 44.88% की सालाना वृद्धि के साथ 3,54,625 यूनिट्स तक पहुंच गए।
भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में किन कंपनियों ने मारी बाजी?FADA के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में प्रमुख ऑटो कंपनियों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:
- टाटा मोटर्स (Tata Motors): 14,669 यूनिट्स की बिक्री और 77.61% की सालाना बढ़त के साथ बाजार में शीर्ष पर रही।
- महिंद्रा (Mahindra): 8,538 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही और कंपनी ने 85.65% की शानदार सालाना ग्रोथ दर्ज की।
- जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर (JSW MG Motor): 5,939 यूनिट्स की बिक्री के साथ 10.80% की सालाना बढ़त हासिल की।
- अन्य प्रमुख कंपनियां: वियतनामी ब्रांड VinFast ने 2,571 यूनिट्स, Kia ने 1,395 यूनिट्स और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 1,200 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।