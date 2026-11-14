हफ्तों तक कार खड़ी रखने से हो सकता है बड़ा नुकसान!: जानें छिपी हुई खराबियां और क्या है बचाव के पांच आसान तरीके
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 14 Nov 2026 03:41 PM IST
सार
- लंबी छुट्टियों, त्योहारों या काम के सिलसिले में यात्रा के दौरान कई लोग अपनी कार को हफ्तों या महीनों तक एक ही जगह खड़ा छोड़ देते हैं।
- दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 लागू होने के कारण भी कई गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है।
- आमतौर पर कार मालिक मानते हैं कि सुरक्षित जगह पर गाड़ी पार्क कर देना उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है।
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विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू हुए ग्रैप-3 (GRAP-3) प्रतिबंधों के कारण इन दिनों बड़ी संख्या में लोगों की गाड़ियां घरों और पार्किंग में ही खड़ी रहने को मजबूर हैं। लंबे समय तक कार को बिना चलाए खड़ा रखना एक ऐसी आम समस्या है, जिसे अक्सर वाहन मालिक नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा, भारत में आम तौर पर लंबी छुट्टियों, त्योहारों या काम के सिलसिले में बाहर जाने पर लोग अक्सर अपनी गाड़ियां हफ्तों या महीनों के लिए पार्क करके छोड़ देते हैं।
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ज्यादातर वाहन मालिकों को लगता है कि कार को सुरक्षित जगह पर पार्क कर देना ही उसे ठीक रखने के लिए काफी है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। एक खड़ी कार में धीरे-धीरे कई यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जो बाद में भारी-भरकम रिपेयरिंग बिल का कारण बन सकती हैं।
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हफ्तों तक कार को बिना चलाए खड़ा रखने से अंदरूनी हिस्सों में क्या नुकसान होता है?कार को नियमित रूप से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यह दो सप्ताह से अधिक समय तक एक ही जगह खड़ी रहती है, तो इसके कई सिस्टम कमजोर पड़ने लगते हैं:
- बैटरी का डिस्चार्ज होना: आधुनिक कारें बंद रहने पर भी थोड़ी मात्रा में बिजली की खपत करती रहती हैं, जिससे बैटरी धीरे-धीरे चार्ज खो देती है।
- टायरों का आकार बिगड़ना: लंबे समय तक एक ही हिस्से पर लगातार दबाव पड़ने से टायरों में 'फ्लैट स्पॉट्स' बन जाते हैं। जिससे राइड कम्फर्ट और टायर की उम्र कम हो जाती है।
- ब्रेक में जंग लगना: ब्रेक डिस्क और ड्रम पर जंग की एक पतली परत जम सकती है। जिससे दोबारा कार चलाने पर आवाज आने या ब्रेकिंग क्षमता कम होने की समस्या होती है।
- इंजन ऑयल का नीचे बैठना: इंजन ऑयल का सर्कुलेशन रुक जाने से लुब्रिकेशन कम हो जाता है और अंदरूनी पुर्जे हल्के सूखने लगते हैं।
- ईंधन की गुणवत्ता गिरना: पेट्रोल, विशेष रूप से इथेनॉल-मिश्रित ईंधन, समय के साथ नमी सोख सकता है और अपनी दक्षता खो देता है। ये समस्याएं तुरंत दिखाई नहीं देतीं, लेकिन कार दोबारा स्टार्ट करते ही सामने आ जाती हैं।
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लॉन्ग-टर्म पार्किंग डैमेज से अपनी कार को बचाने के 5 आसान तरीके क्या हैं?थोड़ी-सी सावधानी और सही आदतों को अपनाकर आप खड़ी कार को होने वाले बड़े नुकसान से आसानी से बचा सकते हैं:
- हर हफ्ते इंजन स्टार्ट करें: सबसे आसान तरीका है कि सप्ताह में कम से कम एक बार कार स्टार्ट करें। इसे 15 से 20 मिनट तक चालू रखें या एक छोटी ड्राइव पर ले जाएं। इससे बैटरी रिचार्ज होती है, इंजन ऑयल का सर्कुलेशन बना रहता है और जरूरी सिस्टम सक्रिय रहते हैं।
- फ्यूल टैंक को फुल रखें: टैंक को पूरा भरकर रखने से उसके अंदर खाली हवा की जगह कम बचती है। कम हवा का मतलब है नमी बनने की कम संभावना, जिससे ईंधन खराब होने और टैंक के अंदर जंग लगने से बचाव होता है।
- टायर प्रेशर का ध्यान रखें: लंबी पार्किंग से पहले टायरों में निर्धारित मानक से थोड़ा अधिक हवा भरवाएं, ताकि फ्लैट-स्पॉटिंग कम हो सके। यदि संभव हो, तो हर कुछ दिनों में कार को कुछ इंच आगे-पीछे खिसकाएं ताकि टायरों के दबाव बिंदु बदलते रहें।
- बैटरी को सुरक्षित रखें या डिस्कनेक्ट करें: यदि कार एक महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं होने वाली है, तो अनावश्यक ड्रेनेज रोकने के लिए बैटरी के टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दें। इसके विकल्प के रूप में आप 'ट्रिकल चार्जर' का भी उपयोग कर सकते हैं, जो ओवरचार्ज किए बिना बैटरी को स्वस्थ रखता है।
- सुरक्षित और ढकी हुई पार्किंग चुनें: पार्किंग की जगह बेहद मायने रखती है। कवर्ड या छायादार जगह कार को तेज धूप, भारी बारिश और नमी से बचाती है, जिससे पेंट फीका पड़ने, रबर पार्ट्स खराब होने और अंडरबॉडी में जंग लगने का खतरा कम हो जाता है।
खड़ी कार की अनदेखी करने पर जेब पर कितना भारी असर पड़ सकता है?एक खड़ी गाड़ी को नजरअंदाज करना जल्द ही एक महंगी गलती साबित हो सकता है:
- ₹4,000 से ₹12,000 तक सिर्फ बैटरी का खर्च: कार मॉडल के आधार पर केवल एक साधारण बैटरी बदलने में ही 4,000 रुपये से 12,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है।
- अन्य रिपेयरिंग बिल: यदि इसमें टायर बदलने, ब्रेक सर्विसिंग और फ्यूल सिस्टम की सफाई का खर्च भी जोड़ दिया जाए, तो कुल रिपेयर बिल काफी बढ़ सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश समस्याएं शुरुआती चेतावनी के संकेत नहीं देतीं और इनका पता तब चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। नियमित देखभाल न केवल आपकी कार की उम्र और परफॉर्मेंस बढ़ाती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे हमेशा तैयार भी रखती है।