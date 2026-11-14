हफ्तों तक कार खड़ी रखने से हो सकता है बड़ा नुकसान!: जानें छिपी हुई खराबियां और क्या है बचाव के पांच आसान तरीके

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू हुए ग्रैप-3 (GRAP-3) प्रतिबंधों के कारण इन दिनों बड़ी संख्या में लोगों की गाड़ियां घरों और पार्किंग में ही खड़ी रहने को मजबूर हैं। लंबे समय तक कार को बिना चलाए खड़ा रखना एक ऐसी आम समस्या है, जिसे अक्सर वाहन मालिक नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा, भारत में आम तौर पर लंबी छुट्टियों, त्योहारों या काम के सिलसिले में बाहर जाने पर लोग अक्सर अपनी गाड़ियां हफ्तों या महीनों के लिए पार्क करके छोड़ देते हैं।

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