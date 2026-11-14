भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने अक्तूबर 2026 में भी अपनी मजबूत मांग की रफ्तार को बरकरार रखा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी ताजा बिक्री आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर महीने में पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स- तीनों प्रमुख श्रेणियों ने सालाना आधार पर दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है।

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पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट ने अक्तूबर 2026 में कौन-सा नया रिकॉर्ड बनाया?

5 लाख यूनिट्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार: घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5.19 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई, जो अक्तूबर 2025 में 4.62 लाख यूनिट्स थी।

घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर 5.19 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई, जो अक्तूबर 2025 में 4.62 लाख यूनिट्स थी। विज्ञापन विज्ञापन सबसे मजबूत अक्तूबर: मासिक बिक्री के 5 लाख के आंकड़े को पार करने के साथ ही यह इस सेगमेंट का अब तक का सबसे शानदार अक्तूबर महीने का प्रदर्शन बन गया है।

टू-व्हीलर सेगमेंट में स्कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे?

कुल बिक्री में 16.1% की बढ़त: अक्तूबर 2026 में टू-व्हीलर की कुल बिक्री सालाना आधार पर 16.1% बढ़कर 25.78 लाख यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने 22.20 लाख यूनिट्स थी।

अक्तूबर 2026 में टू-व्हीलर की कुल बिक्री सालाना आधार पर 16.1% बढ़कर 25.78 लाख यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने 22.20 लाख यूनिट्स थी। स्कूटर सेगमेंट रहा ग्रोथ का इंजन: स्कूटरों की बिक्री में 31.6 प्रतिशत की भारी छलांग लगी और यह 8.34 लाख यूनिट्स से बढ़कर 10.97 लाख यूनिट्स हो गई। कुल टू-व्हीलर बिक्री में हुई 3.57 लाख यूनिट्स की सालाना बढ़ोतरी में अकेले स्कूटर सेगमेंट का योगदान लगभग तीन-चौथाई (75%) रहा।

स्कूटरों की बिक्री में 31.6 प्रतिशत की भारी छलांग लगी और यह 8.34 लाख यूनिट्स से बढ़कर 10.97 लाख यूनिट्स हो गई। कुल टू-व्हीलर बिक्री में हुई 3.57 लाख यूनिट्स की सालाना बढ़ोतरी में अकेले स्कूटर सेगमेंट का योगदान लगभग तीन-चौथाई (75%) रहा। मोटरसाइकिल और मोपेड: मोटरसाइकिल की बिक्री 6.6% की धीमी गति से बढ़कर 14.23 लाख यूनिट्स रही, जबकि मोपेड की बिक्री 13% बढ़कर 57,936 यूनिट्स दर्ज की गई।

थ्री-व्हीलर और छोटे इलेक्ट्रिक सब-सेगमेंट्स का प्रदर्शन कैसा रहा?

थ्री-व्हीलर बिक्री में 25.7% उछाल: कुल थ्री-व्हीलर बिक्री सालाना आधार पर 25.7% बढ़कर 1.03 लाख यूनिट्स पहुंच गई (अक्तूबर 2025 में 82,190 यूनिट्स)। इसमें पैसेंजर कैरियर की बिक्री 26.9% बढ़कर 86,218 यूनिट्स और गुड्स कैरियर की बिक्री 27.4% बढ़कर 15,465 यूनिट्स रही।

कुल थ्री-व्हीलर बिक्री सालाना आधार पर 25.7% बढ़कर 1.03 लाख यूनिट्स पहुंच गई (अक्तूबर 2025 में 82,190 यूनिट्स)। इसमें पैसेंजर कैरियर की बिक्री 26.9% बढ़कर 86,218 यूनिट्स और गुड्स कैरियर की बिक्री 27.4% बढ़कर 15,465 यूनिट्स रही। ई-रिक्शा और ई-कार्ट में गिरावट: मुख्य सेगमेंट्स की तेजी के उलट, छोटे इलेक्ट्रिक सब-सेगमेंट्स की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। अक्तूबर में ई-रिक्शा की बिक्री सालाना आधार पर 22.3% घटकर 1,178 यूनिट्स रह गई, जबकि ई-कार्ट की बिक्री 17.8% गिरकर 488 यूनिट्स पर सिमट गई।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने इस प्रदर्शन पर कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में स्वस्थ मांग की गति लगातार बनी हुई है, और उद्योग संगठन ने आने वाले समय के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बरकरार रखा है। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और क्वाड्रिसाइकिल का कुल संयुक्त उत्पादन 36.19 लाख यूनिट्स रहा।घरेलू यात्री वाहन बाजार ने अक्तूबर 2026 में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है:ग्रामीण और शहरी बाजारों में आसान क्रेडिट उपलब्धता और रिप्लेसमेंट डिमांड की बदौलत दोपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया:लास्ट-माइल मोबिलिटी की बढ़ती जरूरतों और तेजी से होते इलेक्ट्रिफिकेशन ने थ्री-व्हीलर सेगमेंट को बड़ी मजबूती दी है: