टेस्ला साइबरट्रक का उत्पादन 2027 की गर्मियों तक रहेगा जारी: जानें एलन मस्क ने क्यों बदला फैसला?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 14 Nov 2026 05:23 PM IST
सार
- टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक पिकअप साइबरट्रक के प्रोडक्शन को लेकर पहले लिए गए फैसले में बदलाव किया है।
- कंपनी अब इस स्टेनलेस-स्टील पिकअप का निर्माण 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रखेगी।
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विस्तार
इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला (Tesla) ने अपने चर्चित स्टेनलेस-स्टील पिकअप ट्रक साइबरट्रक (Cybertruck) के भविष्य को लेकर एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत दी है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क द्वारा 2027 के मध्य तक इसका उत्पादन समेटने की घोषणा के महज पांच दिन बाद, उन्होंने पुष्टि की है कि साइबरट्रक का निर्माण 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा। इस फैसले से टेस्ला को अपने बकाया ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
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एलन मस्क ने साइबरट्रक का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला क्यों लिया?यह बदलाव मस्क की उस पिछली घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेस्ला की विशेष रोबोटैक्सी साइबरकैब (Cybercab) के लिए उत्पादन क्षमता तैयार करने के उद्देश्य से अगले साल के मध्य में गीगाफैक्ट्री टेक्सास में साइबरट्रक का उत्पादन घटाया जाएगा:
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- ऑर्डर बैकलॉग और डिपॉजिट बचाने की कोशिश: मस्क के अनुसार, इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य बचे हुए ऑर्डरों को निपटाना है। यह अतिरिक्त विंडो मूल समय-सीमा से केवल दो से तीन महीने अधिक है, लेकिन इससे कई ग्राहकों को अपना डिपॉजिट खोने से बचाया जा सकेगा। मस्क ने पहले संकेत दिया था कि यदि असेंबली लाइन बदलने से पहले ट्रक नहीं बन पाए, तो कंपनी को खरीदारों के डिपॉजिट वापस करने पड़ सकते हैं।
- फैंस का दबाव और याचिका: यह यू-टर्न साइबरट्रक मालिकों और समर्थकों के कड़े विरोध के बाद भी आया है। मॉडल का उत्पादन जारी रखने की मांग को लेकर 5,000 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं, टेस्ला एक्सेसरी निर्माता कंपनी अनप्लग्ड परफॉरमेंस ने कहा है कि वह इस बात की संभावना तलाश रही है कि क्या निवेशक साइबरट्रक के उत्पादन को अपने हाथ में ले सकते हैं।
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मुनाफे के बजाय 'भावनाओं' को तरजीह देने पर एलन मस्क ने क्या कहा?मस्क ने इस फैसले के आर्थिक नुकसान को लेकर बेहद बेबाक राय रखी है:
- मस्क का बयान: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मस्क ने स्वीकार किया कि उत्पादन बढ़ाना "मुनाफा अधिकतम करने के नजरिए से सबसे समझदारी भरा कदम नहीं है।" हालांकि, उन्होंने आगे जोड़ा कि "इस दुनिया में भावनाओं के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए, वरना फिर क्या फायदा?"
- चर्चित लेकिन विवादित पहचान: भले ही साइबरट्रक ने उम्मीद के मुताबिक बिक्री के आंकड़े न छुए हों। लेकिन अपने एंगुलर डिजाइन, स्टेनलेस-स्टील बॉडी और अनोखे आकार के कारण यह अमेरिकी सड़कों पर सबसे अलग और चर्चित वाहनों में से एक बना हुआ है।
साइबरट्रक की अब तक की बिक्री कैसी रही है और आगे क्या होगा?उत्पादन की समय-सीमा बढ़ने के बावजूद इस मॉडल के दीर्घकालिक भविष्य को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है:
- अनुमान से काफी कम बिक्री: मस्क ने कभी साइबरट्रक के लिए सालाना 2,50,000 यूनिट्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जो इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा बिकने वाले पिकअप ट्रकों की श्रेणी में खड़ा कर देता। इसके उलट, उद्योग के अनुमान बताते हैं कि 2023 के अंत में डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक इसकी कुल संचयी बिक्री लगभग 70,000 ट्रकों के आसपास ही रही है।
- भविष्य की अनिश्चितता: उत्पादन विस्तार इस गिरावट के रुझान को नहीं बदलता। टेस्ला ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि टेक्सास प्लांट की लाइन बदलने के बाद साइबरट्रक का निर्माण किसी अन्य प्लांट में किया जाएगा या नहीं, और न ही कंपनी ने अंतिम उत्पादन बंद होने की कोई सटीक तारीख घोषित की है।