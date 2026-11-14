टेस्ला साइबरट्रक का उत्पादन 2027 की गर्मियों तक रहेगा जारी: जानें एलन मस्क ने क्यों बदला फैसला?

इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला (Tesla) ने अपने चर्चित स्टेनलेस-स्टील पिकअप ट्रक साइबरट्रक (Cybertruck) के भविष्य को लेकर एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत दी है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क द्वारा 2027 के मध्य तक इसका उत्पादन समेटने की घोषणा के महज पांच दिन बाद, उन्होंने पुष्टि की है कि साइबरट्रक का निर्माण 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा। इस फैसले से टेस्ला को अपने बकाया ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

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