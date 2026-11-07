वाहनों की बंपर डिलीवरी!: देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने धनतेरस पर कितनी गाड़ियां डिलीवर कीं?

नवरात्रि में शानदार बिक्री दर्ज करने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने धनतेरस 2026 पर भी वाहनों की रिकॉर्ड डिलीवरी दर्ज की है। अक्तूबर महीने की खुदरा बिक्री में आई मामूली गिरावट के बाद, धनतेरस के दिन हुई इस बंपर बिक्री से देश के प्रमुख कार निर्माताओं और ऑटो डीलरों के चेहरे खिल गए हैं। सकारात्मक उपभोक्ता भावना और पिछले वर्ष के जीएसटी दर में कटौती के अनुकूल प्रभावों के कारण इस त्योहारी सीजन में वाहनों की मांग चरम पर है। ऑटो कंपनियों को पूरा भरोसा है कि बिक्री की यह तेज रफ्तार दिवाली और पूरे नवंबर महीने में भी लगातार बनी रहेगी।

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