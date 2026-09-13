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Hindi News ›   Automobiles News ›   Ather 450X vs Ola S1 Pro: Which Electric Scooter Better? Compare Range, Features

एथर 450X बनाम ओला S1 प्रो: रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जानें बड़ा अंतर

Sun, 13 Sep 2026 08:17 AM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Sun, 13 Sep 2026 08:17 AM IST
सार

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में एथर 450X और ओला एस1 प्रो दो सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम ई-स्कूटर्स हैं। 320 किमी तक की रेंज देने वाले ओला और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी व मैजिक ट्विस्ट जैसे इनोवेटिव फीचर्स वाले एथर में से आपके लिए कौन सा बेहतर है? बैटरी, रेंज, राइडिंग मोड्स और कीमत के आधार पर जानिए यह तुलना।
 

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Ather 450X vs Ola S1 Pro: Which Electric Scooter Better? Compare Range, Features
एथर 450X बनाम ओला S1 प्रो - फोटो : Ather and Ola

विस्तार
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भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सेगमेंट में एथर 450X और ओला एस1 प्रो दो प्रमुख नाम हैं। दोनों स्कूटर्स स्पोर्टी डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और कनेक्टेड फीचर्स के साथ आते हैं।

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हालांकि, दोनों में बैटरी क्षमता, आईडीसी रेंज, राइडिंग मोड्स, स्टोरेज और कीमत के मामले में काफी अंतर है। ऐसे में अगर आप इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले इनकी खासियतों और कीमत की तुलना जरूर कर लें।
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बैटरी और रेंज में कौन आगे?

  • रेंज के मामले में ओला एस1 प्रो स्पष्ट बढ़त बनाता है। इसके अलग-अलग वेरिएंट में 3kWh, 4kWh और 5.2kWh बैटरी पैक मिलते हैं। 3kWh वर्जन की दावा की गई IDC रेंज 176 किमी, 4kWh वर्जन की 242 किमी, जबकि S1 Pro+ 5.2kWh वर्जन की IDC रेंज 320 किमी तक है। कंपनी की मौजूदा वेबसाइट भी इन्हीं रेंज आंकड़ों को दिखाती है।
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  • वहीं एथर 450X में 2.9kWh और 3.7kWh बैटरी विकल्प मिलते हैं। इनकी दावा की गई IDC रेंज क्रमशः 126 किमी और 161 किमी है। Ather की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 450X के लिए 126 किमी और 161 किमी की आईडीसी रेंज दी गई है। इस लिहाज से अगर आपकी पहली प्राथमिकता ज्यादा रेंज है, तो Ola S1 Pro बेहतर विकल्प नजर आता है।


ओला एस1 प्रो के फीचर्स क्या हैं?

  • ओला एस1 प्रो में अलग-अलग राइडिंग जरूरतों के लिए इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर मोड दिए गए हैं। इसमें 7-इंच का डिजिटल टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्कूटर में 34 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी उपयोगी हो सकता है।
  • इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए नेविगेशन असिस्ट, इनकमिंग कॉल अलर्ट और रिवर्स असिस्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें की-लेस इग्निशन, एंटी-थेफ्ट अलर्ट और ओटीए सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
  • मौजूदा Gen 3 S1 Pro सीरीज में Ola ने ABS, मल्टी-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेक-बाय-वायर जैसी तकनीकें भी जोड़ी हैं।

एथर 450X के फीचर्स

  • एथर 450X में 7-इंच TFT टचस्क्रीन डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ गूगल मैप्स नेविगेशन की सुविधा भी देता है।
  • राइडिंग के लिए इसमें स्मार्टइको, इको, राइड, स्पोर्ट और Warp मोड उपलब्ध हैं। इसके अलावा OTA अपडेट, एंटी-थेफ्ट, टो-ट्रैकिंग और लाइव राइड स्टेटस जैसे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं।
  • एथर 450X में रिवर्स असिस्ट, ऑटोहोल्ड और मैजिक ट्विस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 450X में 7-इंच TFT टचस्क्रीन और गूगल मैप्स नेविगेशन मिलता है।


कीमत में कौन सस्ता?

  • कीमत की बात करें तो एथर 450X की मौजूदा आधिकारिक शुरुआती कीमत करीब ₹1.49 लाख है। कंपनी की वेबसाइट पर 450X के लिए 126 किमी और 161 किमी रेंज वाले विकल्प उपलब्ध हैं।
  • वहीं, ओला S1 Pro की मौजूदा वेबसाइट पर 3kWh वर्जन की शुरुआती कीमत करीब ₹1.28 लाख दिखाई गई है, जबकि 4kWh वर्जन की कीमत करीब ₹1.44 लाख से शुरू होती है। S1 Pro+ 5.2kWh की कीमत करीब ₹1.58 लाख से शुरू होती है। इसलिए शुरुआती कीमत के मामले में Ola S1 Pro ज्यादा किफायती नजर आता है।


कीमत और बैटरी की तुलना

  • एथर 450X में 2.9 kWh बैटरी वाला वेरिएंट 126 किमी तक की आईडीसी रेंज देता है और इसकी कीमत करीब ₹1.49 लाख से शुरू होती है। वहीं 3.7 kWh बैटरी वाला वेरिएंट 161 किमी तक की IDC रेंज देता है, जिसकी कीमत कॉन्फिगरेशन के अनुसार अलग-अलग है।
  • दूसरी ओर, ओला एस1 प्रो का 3 kWh बैटरी वेरिएंट 176 किमी तक की IDC रेंज देता है और इसकी कीमत करीब ₹1.28 लाख से शुरू होती है। 4 kWh बैटरी वाला मॉडल 242 किमी तक की IDC रेंज के साथ आता है और इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.44 लाख है। वहीं एस1 Pro+ का 5.2 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट 320 किमी तक की IDC रेंज देता है और इसकी कीमत करीब ₹1.58 लाख से शुरू होती है।


किसके लिए कौन सा स्कूटर बेहतर?

  • अगर आपका फोकस ज्यादा रेंज, बड़ी बैटरी और कम शुरुआती कीमत पर है, तो ओला एस1 प्रो ज्यादा आकर्षक विकल्प बनता है। खासकर इसका 5.2kWh वर्जन 320 किमी तक की दावा की गई IDC रेंज के साथ आता है।
  • वहीं अगर आप स्पोर्टी राइडिंग, प्रीमियम बिल्ड, टीएफटी स्क्रीन, गूगल मैप्स नेविगेशन और एथर के कनेक्टेड फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो एथर 450X पर विचार किया जा सकता है।
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