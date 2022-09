{"_id":"63342567ccf6c412275527a1","slug":"swapan-shastra-seeing-own-marriage-in-dream-is-good-or-bad-wedding-dream-meaning-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Swapan Shastra: क्या आप भी सपने में देखते हैं खुद की शादी? जानिए ये किस घटना की ओर करता है इशारा","category":{"title":"Astrology","title_hn":"ज्योतिष","slug":"astrology"}}

Published by: आशिकी पटेल Updated Wed, 28 Sep 2022 04:14 PM IST

विस्तार

Seeing Own Marriage In Dream: सोते हुए सपने हर कोई देखता है। सपने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। माना जाता है कि हर सपने का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। सपने में हम जो भी देखते हैं वह हमारे भविष्य के बारे में अच्छा या बुरा संकेत देते हैं। वहीं कुछ लोग बार-बार सपने में खुद की शादी होते हुए देखते हैं। यदि आपको भी इस तरह के सपने आते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। आइए जानते हैं...

शादी-विवाह हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसे में यदि आप सपने में अपनी शादी होते हुए देखते हैं, तो इस तरह का सपना शुभ नहीं माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, इस तरह का सपना आपके भविष्य में होने वाली किसी घटना की ओर इशारा करता है।स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि आप सपने में खुद की शादी, अपने किसी मित्र या फिर किसी रिश्तेदार की शादी होते हुए देखते हैं, तो इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। ये सपना आपके कार्य में कोई बाधा आने का संकेत देता है।यदि सपने में आप खुद की शादी दोबारा होते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं। साथ ही इस तरह का सपना भविष्य में आपके विवाहित जोड़े में कोई अड़चन पैदा होने का संकेत देता है।स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि आप सपने में किसी महिला को शादी के जोड़े में देखते हैं, तो इस तरह का सपना बेहद शुभ होता है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं।स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद की बारात देखना शुभ होता है। ऐसे सपने का मतलब है कि समाज में आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपके सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा, जिसके कारण आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा।डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये खबर लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।