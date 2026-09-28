इन 5 राशियों के बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त इजाफा, कर्क राशि में मंगल के गोचर का दिखेगा अच्छा असर

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मंगल ग्रह को सभी ग्रहों में सेनापति दर्जा हासिल है। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रक्त के कारक ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शुभ स्थति भी होते हैं उनको सुख, वैभव ,संपत्ति, कारोबार में लाभ और मान सम्मान मिलता है। ज्योतिष में मंगल समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हैं जिसका व्यापक असर सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। आपको बता दें मंगल इस समय कर्क राशि में विराजमान है, जो 18 सितंबर को कर्क राशि में राशि परिवर्तन किया था, जो इस राशि में 12 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। मंगल का चंद्रमा की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से 12 नवंबर तक किसे सबसे ज्यादा लाभ होगा।