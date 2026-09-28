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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Mangal Gochar 2026 Mars to Enter Cancer Rashi Benefits for Lucky Zodiac Signs

इन 5 राशियों के बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त इजाफा, कर्क राशि में मंगल के गोचर का दिखेगा अच्छा असर

Mon, 28 Sep 2026 05:52 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 28 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

ज्योतिष में मंगल का विशेष महत्व होता है। मंगल अभी कर्क राशि में जिससे आने वाले कुछ दिनों में इसका व्यापक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 

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Mangal Gochar 2026 Mars to Enter Cancer Rashi Benefits for Lucky Zodiac Signs
मंगल का कर्क राशि में गोचर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मंगल ग्रह को सभी ग्रहों में सेनापति दर्जा हासिल है। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रक्त के कारक ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शुभ स्थति भी होते हैं उनको सुख, वैभव ,संपत्ति, कारोबार में लाभ और मान सम्मान मिलता है। ज्योतिष में मंगल समय-समय पर राशि परिवर्तन करते हैं जिसका व्यापक असर सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। आपको बता दें मंगल इस समय कर्क राशि में विराजमान है, जो 18 सितंबर को कर्क राशि में राशि परिवर्तन किया था, जो इस राशि में 12 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। मंगल का चंद्रमा की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से 12 नवंबर तक किसे सबसे ज्यादा लाभ होगा। 
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वृश्चिक राशि 
वृश्चि राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर अच्छा परिणाम दिलाएगा। धन प्राप्ति के कई तरह के मौके मिलेंगे। आय में अच्छा इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर और अच्छी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए लेन-देन अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। 
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो रहा है। आने वाले दिन में आपको बहुत अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। लेन-देन में आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। बैंक बैलेंस में आने वाले समय में आपको मजबूती मिलेगी। 

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कन्या राशि 
कन्या राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर बहुत ही शुभ और शानदार रहेगा। लाभ के शानदार मौके मिलेंगे और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर रहेगी। धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। 

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कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आने वाले दिनों में आपके लिए लाभ के सुनहरे मौके दिलाएगा। आय में इजाफा होगा और लेन-देन में आपके हाथ कोई बड़ी चीज हाथ लग सकती है। 

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी। जो लोग नौकरीपेशा हैं उनको नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। धन प्राप्ति के मौके आने वाले दिनों में लगातार मिलेंगे। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।
 
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