29 सितंबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 28 Sep 2026 06:06 PM IST
सार
29 September Ka Panchang: 29 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 29 September: मंगलवार, 29 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 289सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:31
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 29 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:12
सूर्यास्त का समय- 18:04
चन्द्रोदय- 19:37
चन्द्रास्त- 08:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 29 सितंबर 2026
गुलिक काल: 12:07 − 13:36
राहुकाल: 15:05 − 16:33
यमगण्ड: 09:10 − 10:39
29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:12 - 07:40
उद्वेग - 07:40 - 09:09
चर - 09:09 - 10:38
लाभ- 10:38 - 12:07
अमृत -12:07 - 13:35
काल - 13:35 - 15:04
शुभ- 15:04 - 16:33
रोग - 16:33 - 18:01
29 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -18:01 - 19:33
लाभ -19:33 - 21:04
उद्वेग - 21:04 - 22:35
शुभ- 22:35 - 00:07, 30 सितंबर
अमृत - 00:07 - 01:38, 30 सितंबर
चर- 01:38 - 03:10, 30 सितंबर
रोग - 03:10 - 04:41, 30 सितंबर
काल - 04:41 - 06:12, 30 सितंबर
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आज का पंचांग- 29 सितंबर 2026
|तिथि
|तृतीया
|17:08 तक
|नक्षत्र
|अश्विनी
|09:02 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|06:14 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|17:08 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|मंगलवार
|योग
|हरषाना
|27:14 तक
|सूर्योदय
|06:13
|सूर्यास्त
|18:02
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|16:35 − 18:04
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:44 − 12:31
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:44 − 12:31
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 29 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:12
सूर्यास्त का समय- 18:04
चन्द्रोदय- 19:37
चन्द्रास्त- 08:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 29 सितंबर 2026
गुलिक काल: 12:07 − 13:36
राहुकाल: 15:05 − 16:33
यमगण्ड: 09:10 − 10:39
29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:12 - 07:40
उद्वेग - 07:40 - 09:09
चर - 09:09 - 10:38
लाभ- 10:38 - 12:07
अमृत -12:07 - 13:35
काल - 13:35 - 15:04
शुभ- 15:04 - 16:33
रोग - 16:33 - 18:01
29 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -18:01 - 19:33
लाभ -19:33 - 21:04
उद्वेग - 21:04 - 22:35
शुभ- 22:35 - 00:07, 30 सितंबर
अमृत - 00:07 - 01:38, 30 सितंबर
चर- 01:38 - 03:10, 30 सितंबर
रोग - 03:10 - 04:41, 30 सितंबर
काल - 04:41 - 06:12, 30 सितंबर
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