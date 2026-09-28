29 सितंबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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मंगलवार29 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और हरषाना योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 289सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।