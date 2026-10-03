4 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: आर्थिक मोर्चे पर मिल सकती है कामयाबी और अधूरे काम होंंगे पूरे

रविवार, 4 अक्तूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ग्रहों-नक्षत्रों की चाल का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए अच्छे संकेत हैं। करियर-कारोबार में आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कल के दिन कुछ अटके काम पूरे होने की संभावना है। साथ ही कुछ नए तरह के अवसरों की प्राप्ति भी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कल, 4 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियों के बारे में।
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मेष राशि
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आय में इजाफा होगा और अचानक से कोई बड़ा लाभ या फिर अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आपको पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगी। आपको रविवार को कुछ पुराने उधार वापस से मिल सकते हैं।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन बहुत ही अच्छा, शानदार और लाभ से भरा हुआ होगा। करियर-कारोबार में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। लाभ प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। रविवार के दिन आपको किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलेगा। रोजगार के सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे जिससे आपके कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए करियर-कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते है। कार्यों में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी और प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आय में इजाफा होगा। कल के दिन आपको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है जिससे आपको रुतबे में इजाफा देखने को मिलेगा।
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तुला राशि
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा और शानदार रहेगा। करियर-कारोबार में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार संग मौज-मस्ती में दिन बीतेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को प्रमोशन की खबरें मिल सकती है। आपके काम सही समय पर पूरे होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आपको पुराने कर्जों से छुटकारा मिल सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।