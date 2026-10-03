लव राशिफल 04 अक्तूबर: मेष, तुला और मीन राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा प्यार ,मिलेगा पार्टनर का साथ

1 of 13 4 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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आज 4 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपकी लव लाइफ, पार्टनर के साथ तालमेल और रिश्तों में चल रही परिस्थितियों पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार में नई शुरुआत और बढ़ती नजदीकियों का संकेत दे रहा है, वहीं कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाली गलतफहमियों से बचना होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ बातचीत और भावनाओं को समझने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सिंगल लोगों के लिए भी आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या रिश्ते की नई संभावना बनने के संकेत मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 4 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल और जानें प्यार के मामले में आज आपका दिन कैसा रहेगा।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज आपको पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर हाल में किसी बात को लेकर रिश्ते में थोड़ी दूरी आई थी, तो खुलकर बातचीत करने से गलतफहमी दूर हो सकती है। वहीं सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है। पार्टनर आपको खुश करने के लिए कोई खास प्लान बना सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आप भावनाओं को लेकर कुछ ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से बहस होने की आशंका है, इसलिए बीती बातों को बार-बार उठाने से बचें। दिन ढलने के साथ रिश्ते का माहौल फिर से बेहतर हो सकता है।

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