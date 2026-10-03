आज 4 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपकी लव लाइफ, पार्टनर के साथ तालमेल और रिश्तों में चल रही परिस्थितियों पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार में नई शुरुआत और बढ़ती नजदीकियों का संकेत दे रहा है, वहीं कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाली गलतफहमियों से बचना होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ बातचीत और भावनाओं को समझने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सिंगल लोगों के लिए भी आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या रिश्ते की नई संभावना बनने के संकेत मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 4 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल और जानें प्यार के मामले में आज आपका दिन कैसा रहेगा।
लव राशिफल 04 अक्तूबर: मेष, तुला और मीन राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा प्यार ,मिलेगा पार्टनर का साथ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 03:46 PM IST
सार
4 अक्तूबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की स्थिति का असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जानें आज मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए प्यार और रिश्तों के लिहाज से दिन कैसा रहेगा।
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