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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 04 अक्तूबर: मेष, तुला और मीन राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा प्यार ,मिलेगा पार्टनर का साथ

Sat, 03 Oct 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

4 अक्तूबर 2026 को प्रेम और रिश्तों के मामले में ग्रहों की स्थिति का असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जानें आज मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए प्यार और रिश्तों के लिहाज से दिन कैसा रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
4 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

आज 4 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपकी लव लाइफ, पार्टनर के साथ तालमेल और रिश्तों में चल रही परिस्थितियों पर पड़ सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार में नई शुरुआत और बढ़ती नजदीकियों का संकेत दे रहा है, वहीं कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाली गलतफहमियों से बचना होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ बातचीत और भावनाओं को समझने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सिंगल लोगों के लिए भी आज किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या रिश्ते की नई संभावना बनने के संकेत मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 4 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल और जानें प्यार के मामले में आज आपका दिन कैसा रहेगा।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज आपको पार्टनर के साथ सुकून भरा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर हाल में किसी बात को लेकर रिश्ते में थोड़ी दूरी आई थी, तो खुलकर बातचीत करने से गलतफहमी दूर हो सकती है। वहीं सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है। पार्टनर आपको खुश करने के लिए कोई खास प्लान बना सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज आप भावनाओं को लेकर कुछ ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से बहस होने की आशंका है, इसलिए बीती बातों को बार-बार उठाने से बचें। दिन ढलने के साथ रिश्ते का माहौल फिर से बेहतर हो सकता है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 04 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो पहल करने का अच्छा समय है। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी।

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