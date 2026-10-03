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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 04 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

4 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Sat, 03 Oct 2026 06:47 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 03 Oct 2026 06:47 PM IST
सार

4 October Ka Panchang: 04 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 04 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
4 अक्तूबर का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 4 October : गुरुवार, 04 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और परिघा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं। आइए जानते हैं 04 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 04 अक्तूबर 2026

तिथि नवमी 27:54 तक
नक्षत्र पुनर्वसु 24:12 तक
प्रथम करण तैतिल 16:53 तक
द्वितीय करण  गारा 27:54 तक
पक्ष कृष्ण  
वार रविवार  
योग परिघा 12:27 तक
सूर्योदय 06:15  
सूर्यास्त 17:56  
चंद्रमा मिथुन राशि में  
राहुकाल 16:29 − 17:56  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:42 − 12:29

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:29

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय-06:15
सूर्यास्त का समय- 17:56
चन्द्रोदय- 24:33
चन्द्रास्त- 13:56

आज का अशुभ मुहूर्त - 04 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 15:01 − 16:29
राहुकाल: 16:29 − 17:56
यमगण्ड: 12:06 − 13:33

4 अक्तूबर 2026,रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग -06:14 - 07:42
चर - 07:42 - 09:10
लाभ- 09:10 - 10:37
अमृत -10:37 - 12:05
काल - 12:05 - 13:33
शुभ-  13:33 - 15:00
रोग - 15:00 - 16:28
उद्वेग -16:28 - 17:56

4 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया 
शुभ- 17:56 - 19:28
अमृत -19:28 - 21:00
चर- 21:00 - 22:33
रोग - 22:33 - 00:05, 05 अक्तूबर
काल - 00:05 - 01:38, 05 अक्तूबर
लाभ - 01:38 - 03:10, 05 अक्तूबर
उद्वेग - 03:10 - 04:42, 05 अक्तूबर
शुभ- 04:42 - 06:15, 05 अक्तूबर

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