4 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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आज का पंचांग- 04 अक्तूबर 2026 तिथि नवमी 27:54 तक नक्षत्र पुनर्वसु 24:12 तक प्रथम करण तैतिल 16:53 तक द्वितीय करण गारा 27:54 तक पक्ष कृष्ण वार रविवार योग परिघा 12:27 तक सूर्योदय 06:15 सूर्यास्त 17:56 चंद्रमा मिथुन राशि में राहुकाल 16:29 − 17:56 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास आश्विन शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:42 − 12:29

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

11:42 − 12:29



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 अक्तूबर 2026

सूर्योदय का समय-06:15

सूर्यास्त का समय- 17:56

चन्द्रोदय- 24:33

चन्द्रास्त- 13:56



आज का अशुभ मुहूर्त - 04 अक्तूबर 2026

गुलिक काल: 15:01 − 16:29

राहुकाल: 16:29 − 17:56

यमगण्ड: 12:06 − 13:33



4 अक्तूबर 2026,रविवार के दिन का चौघड़िया

उद्वेग -06:14 - 07:42

चर - 07:42 - 09:10

लाभ- 09:10 - 10:37

अमृत -10:37 - 12:05

काल - 12:05 - 13:33

शुभ- 13:33 - 15:00

रोग - 15:00 - 16:28

उद्वेग -16:28 - 17:56



4 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया

शुभ- 17:56 - 19:28

अमृत -19:28 - 21:00

चर- 21:00 - 22:33

रोग - 22:33 - 00:05, 05 अक्तूबर

काल - 00:05 - 01:38, 05 अक्तूबर

लाभ - 01:38 - 03:10, 05 अक्तूबर

उद्वेग - 03:10 - 04:42, 05 अक्तूबर

शुभ- 04:42 - 06:15, 05 अक्तूबर



Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक? विज्ञापन

11:42 − 12:29सूर्योदय का समय-06:15सूर्यास्त का समय- 17:56चन्द्रोदय-चन्द्रास्त-गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:उद्वेग -06:14 - 07:42चर - 07:42 - 09:10लाभ- 09:10 - 10:37अमृत -10:37 - 12:05काल - 12:05 - 13:33शुभ- 13:33 - 15:00रोग - 15:00 - 16:28उद्वेग -16:28 - 17:56शुभ- 17:56 - 19:28अमृत -19:28 - 21:00चर- 21:00 - 22:33रोग - 22:33 - 00:05, 05 अक्तूबरकाल - 00:05 - 01:38, 05 अक्तूबरलाभ - 01:38 - 03:10, 05 अक्तूबरउद्वेग - 03:10 - 04:42, 05 अक्तूबरशुभ- 04:42 - 06:15, 05 अक्तूबर

गुरुवार04 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और परिघा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं। आइए जानते हैं 04 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।