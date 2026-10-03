4 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 03 Oct 2026 06:47 PM IST
सार
4 October Ka Panchang: 04 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 4 October : गुरुवार, 04 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और परिघा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देव होते हैं। आइए जानते हैं 04 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय-06:15
सूर्यास्त का समय- 17:56
चन्द्रोदय- 24:33
चन्द्रास्त- 13:56
आज का अशुभ मुहूर्त - 04 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 15:01 − 16:29
राहुकाल: 16:29 − 17:56
यमगण्ड: 12:06 − 13:33
4 अक्तूबर 2026,रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग -06:14 - 07:42
चर - 07:42 - 09:10
लाभ- 09:10 - 10:37
अमृत -10:37 - 12:05
काल - 12:05 - 13:33
शुभ- 13:33 - 15:00
रोग - 15:00 - 16:28
उद्वेग -16:28 - 17:56
4 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:56 - 19:28
अमृत -19:28 - 21:00
चर- 21:00 - 22:33
रोग - 22:33 - 00:05, 05 अक्तूबर
काल - 00:05 - 01:38, 05 अक्तूबर
लाभ - 01:38 - 03:10, 05 अक्तूबर
उद्वेग - 03:10 - 04:42, 05 अक्तूबर
शुभ- 04:42 - 06:15, 05 अक्तूबर
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आज का पंचांग- 04 अक्तूबर 2026
|तिथि
|नवमी
|27:54 तक
|नक्षत्र
|पुनर्वसु
|24:12 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|16:53 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|27:54 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|परिघा
|12:27 तक
|सूर्योदय
|06:15
|सूर्यास्त
|17:56
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|16:29 − 17:56
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:29
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:29
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 04 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय-06:15
सूर्यास्त का समय- 17:56
चन्द्रोदय- 24:33
चन्द्रास्त- 13:56
आज का अशुभ मुहूर्त - 04 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 15:01 − 16:29
राहुकाल: 16:29 − 17:56
यमगण्ड: 12:06 − 13:33
4 अक्तूबर 2026,रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग -06:14 - 07:42
चर - 07:42 - 09:10
लाभ- 09:10 - 10:37
अमृत -10:37 - 12:05
काल - 12:05 - 13:33
शुभ- 13:33 - 15:00
रोग - 15:00 - 16:28
उद्वेग -16:28 - 17:56
4 अक्तूबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:56 - 19:28
अमृत -19:28 - 21:00
चर- 21:00 - 22:33
रोग - 22:33 - 00:05, 05 अक्तूबर
काल - 00:05 - 01:38, 05 अक्तूबर
लाभ - 01:38 - 03:10, 05 अक्तूबर
उद्वेग - 03:10 - 04:42, 05 अक्तूबर
शुभ- 04:42 - 06:15, 05 अक्तूबर
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