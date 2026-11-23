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मेष राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा और शुभ साबित होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में कल आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं। कल के दिन आपका अटका हुआ धन वापस मिलेगा। लेन-देन में आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।धनु राशि वालों के लिए कल का दिन जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और आपको थोड़े से प्रयास में बेहतर अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को करियर-कारोबार में कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत और बेहतर रहेगी। जिन लोगों का कोर्ट-कचहरी में कोई मामला चल रहा है उसमें आपकी जीत होगी।कर का दिन व्यापार में तरक्की और मुनाफा अर्जित करने का दिन रहेगा। नई योजना पर काम आगे बढ़ेगा। जिसका लाभ आपको आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से दिखाई दे। बहुत दिनों से किसी को दिया हुआ उधार का दिन आपको वापस मिल सकता है। प्रेम जीवन में साथी का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को अपनी योजना का लाभ आने वाले दिनों में बेहतर मिलेगा।कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन लाभ से भरा हुआ होगा। आय के नए-नए स्त्रोत मिलेंगे। पुरानी योजनाओं में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के मिलने की अच्छी संभावना है। आय में वृद्धि प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।