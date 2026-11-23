Today Love Horoscope: 24 नवंबर 2026 का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। आज कुछ जातकों के रिश्तों में प्यार, सम्मान और आपसी सहयोग बढ़ेगा। वहीं, कुछ लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। किसी सिंगल जातक की जिंदगी में नए प्यार की दस्तक भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक लव राशिफल।
आज का लव राशिफल: मेष और वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, पढ़ें अन्य राशियों का हाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 05:04 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन