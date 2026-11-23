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Today Love Horoscope: 24 नवंबर 2026 का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। आज कुछ जातकों के रिश्तों में प्यार, सम्मान और आपसी सहयोग बढ़ेगा। वहीं, कुछ लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। किसी सिंगल जातक की जिंदगी में नए प्यार की दस्तक भी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope): मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी और पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा। दोनों साथ में कहीं घूमने या एक-दूसरे के साथ खास समय बिताने की योजना बना सकते हैं।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope): आज आपको पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज या खास उपहार मिल सकता है। कुछ जातक अपने प्रिय के साथ भविष्य में किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। इससे रिश्ते में उत्साह और नजदीकियां बढ़ेंगी।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope): मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिहाज से दिन खास रहेगा। आज किसी अपने से मुलाकात हो सकती है। वहीं, पार्टनर के साथ रोमांस बढ़ाने और रिश्ते में नई ताजगी लाने के अवसर मिलेंगे।

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