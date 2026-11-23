राशिफल 2027: साल 2027 में शनि, गुरु और राहु-केतु का महागोचर, जानिए 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव
साल 2027 ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। इस वर्ष शनि, गुरु और राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा। आइए जानते हैं इससे सभी 12 राशियों को पर कैसा प्रभाव होगा।
विस्तार
साल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ज्योतिषीय नजरिए से आने वाला नया साल 2027 बहुत ही महत्वपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। साल 2027 में सभी 9 ग्रहों में महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह शनि, गुरु और राहु-केतु का प्रभाव अत्यंत ही प्रभावशाली रहेगा। साल 2027 में कर्मफलदाता शनि अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति इस साल भी अतिचारी रहेंगे और कर्क राशि समेत तीन राशियों में गोचर करेंगे । इसके साथ ही राहु-केतु मकर और कर्क राशि में पूरे वर्ष सक्रिय रहेंगे। इन प्रमुख ग्रहों की चाल का प्रभाव न केवल राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कामयाबी मिलेगी। आइए जानते हैं साल 2027 में शनि, गुरु और राहु-केतु के गोचर से आपकी राशि पर क्या असर होगा।
साल 2027 में प्रमुख ग्रहों का गोचर कब-कब?
शनि का गोचर- जून 2027
- 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे।
- 09 अगस्त 2027 को शनि मेष राशि में रहते हुए वक्री यानी उल्टी चाल चलेंगे।
- 20 अक्तूबर 2027 को शनि वक्री अवस्था में रहते हुए मीन राशि में फिर गोचर करेंगे।
- 24 दिसंबर 2027 को मीन राशि में मार्गी होंगे।
- 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में गोचर करने से वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा।
गुरु का गोचर- 2027
साल 2027 में भी गुरु अतिचारी रहेंगे यानी तेज गति से चलेंगे, जिससे प्रभाव से साल में तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे।
- साल 2027 के शुरुआत में शनि सिंह राशि में वक्री रहेंगे।
- 25 जनवरी 2027 में कर्क राशि में गोचर करेंगे। फिर 13 अप्रैल 2027 को कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे।
- 26 जून 2027 को गुरु का गोचर एक बार फिर से सिंह राशि में होगा।
- 26 नवंबर 2027 को कन्या राशि में गोचर होगा।
राहु-केतु गोचर 2027
साल 2027 में राहु-केतु का गोचर मकर राशि और कर्क राशि में रहेगा। साल के शुरू होने से पहले एक महीने यानी 5 दिसंबर को राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा, फिर पूरे वर्ष 2027 में राहु मकर और केतु कर्क राशि में विराजमान रहेंगे।
साल 2027 इन राशियों के लिए शुभ
- मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन
साल 2027 में इन राशियों को रहना होगा सावधान
- मिथुन , कन्या, धनु और मीन