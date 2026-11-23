साल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ज्योतिषीय नजरिए से आने वाला नया साल 2027 बहुत ही महत्वपूर्ण और उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। साल 2027 में सभी 9 ग्रहों में महत्वपूर्ण माने जाने वाले ग्रह शनि, गुरु और राहु-केतु का प्रभाव अत्यंत ही प्रभावशाली रहेगा। साल 2027 में कर्मफलदाता शनि अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति इस साल भी अतिचारी रहेंगे और कर्क राशि समेत तीन राशियों में गोचर करेंगे । इसके साथ ही राहु-केतु मकर और कर्क राशि में पूरे वर्ष सक्रिय रहेंगे। इन प्रमुख ग्रहों की चाल का प्रभाव न केवल राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कामयाबी मिलेगी। आइए जानते हैं साल 2027 में शनि, गुरु और राहु-केतु के गोचर से आपकी राशि पर क्या असर होगा।

विज्ञापन