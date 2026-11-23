24 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूूर्णिमा तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 23 Nov 2026 07:52 PM IST
सार
24 November Ka Panchang: 24 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 24 November 2026: 24 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघा योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 24 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:54
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 16:56
चन्द्रास्त- 06:22
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 12:07 − 13:25
राहुकाल: 14:43 − 16:02
यमगण्ड: 09:31 − 10:49
रोग- सुबह 06:50- 08:09 बजे
उद्वेग- सुबह 08:09- 09:29 बजे
चर- सुबह 09:29- 10:48 बजे
लाभ- सुबह 10:48 - 12:07 बजे
अमृत- दोपहर 12:07 - 01:26 बजे
काल- दोपहर 01:26 - 02:46 बजे
शुभ- दोपहर 02:46 - शाम 04:05 बजे
रोग- शाम 04:05 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
काल- शाम 05:24 - 07:05 बजे
लाभ- शाम 07:05 - 08:46 बजे
उद्वेग- रात 08:46- 10:27 बजे
शुभ- रात 10:27 - 12:07 बजे 25 नवंबर
अमृत- रात 12:07 - 01:48 बजे 25 नवंबर
चर- रात 01:48 - 03:29 बजे 25 नवंबर
रोग- सुबह 03:29 - 05:10 बजे 25 नवंबर
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आज का पंचांग- 24 नवंबर 2026
|तिथि
|पूर्णिमा
|20:21 तक
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|23:22 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|10:04 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|20:21 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|परिघा
|15:57 तक
|सूर्योदय
|06:54
|सूर्यास्त
|17:20
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|14:43 − 16:02
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46 − 12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:54
सूर्यास्त का समय- 17:20
चन्द्रोदय- 16:56
चन्द्रास्त- 06:22
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:24
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 12:07 − 13:25
राहुकाल: 14:43 − 16:02
यमगण्ड: 09:31 − 10:49
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रोग- सुबह 06:50- 08:09 बजे
उद्वेग- सुबह 08:09- 09:29 बजे
चर- सुबह 09:29- 10:48 बजे
लाभ- सुबह 10:48 - 12:07 बजे
अमृत- दोपहर 12:07 - 01:26 बजे
काल- दोपहर 01:26 - 02:46 बजे
शुभ- दोपहर 02:46 - शाम 04:05 बजे
रोग- शाम 04:05 - 05:24 बजे
रात का चौघड़िया
काल- शाम 05:24 - 07:05 बजे
लाभ- शाम 07:05 - 08:46 बजे
उद्वेग- रात 08:46- 10:27 बजे
शुभ- रात 10:27 - 12:07 बजे 25 नवंबर
अमृत- रात 12:07 - 01:48 बजे 25 नवंबर
चर- रात 01:48 - 03:29 बजे 25 नवंबर
रोग- सुबह 03:29 - 05:10 बजे 25 नवंबर