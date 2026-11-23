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24 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघा योग का संयोग भी बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 24 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।