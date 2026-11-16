Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   kal ka rashifal 17 november ka rashifal know lucky zodiac sign

17 नवंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकता है अचानक लाभ और नौकरी में मिलेगा ऊंचा मुकाम

Mon, 16 Nov 2026 08:04 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 16 Nov 2026 08:04 PM IST
सार

मंगलवार, 17 नवंबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 17 नवंबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

विज्ञापन
kal ka rashifal 17 november ka rashifal know lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 17 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों में कुछ के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक साबित हो सकता है। कुछ राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे उनको रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में कोई उपलब्धि पाने का दिन है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मंगलवार 17 नवंबर के दिन कौन-कौन से राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ।
विज्ञापन


मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा, सकारात्मक और लाभ से भरा हुआ हो सकता है। आय में इजाफा होने के संकेत हैं। करियर-कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती हैं। आमदनी में इजाफा और संतान से जुड़े मामलों में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। 
विज्ञापन


मिथुन राशि
कल का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी।  सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिल सकता है। किसी बड़ी उपलब्धि से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।  परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


कन्या राशि
मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ और सफलता से भरा हुआ होगा। सफलता प्राप्ति के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आय के नए-नए स्त्रोतों में इजाफा होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में भी पुरानी गलतफहमियां दूर करने और रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर मिलेगा।

कुंभ राशि
कल का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किसी तरह के वरदान से कम नहीं है। आय में इजाफा होगा और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।  कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के कारोबार में लंबे समय से अटकी डील पूरी होने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।


वास्तु टिप्स: किचन स्लैब पर भूलकर भी न रखें ये पांच चीजें, घर में आती है आर्थिक तंगी

देवउठनी एकादशी पर बनेंगे कई खास संयोग, इन 3 राशि वालों का चमकेगा भाग्य और मिलेगा बड़ा लाभ

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed