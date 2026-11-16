17 नवंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकता है अचानक लाभ और नौकरी में मिलेगा ऊंचा मुकाम
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 16 Nov 2026 08:04 PM IST
सार
मंगलवार, 17 नवंबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 17 नवंबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।
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विस्तार
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 17 नवंबर का दिन सभी 12 राशियों में कुछ के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक साबित हो सकता है। कुछ राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे उनको रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में कोई उपलब्धि पाने का दिन है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मंगलवार 17 नवंबर के दिन कौन-कौन से राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा, सकारात्मक और लाभ से भरा हुआ हो सकता है। आय में इजाफा होने के संकेत हैं। करियर-कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती हैं। आमदनी में इजाफा और संतान से जुड़े मामलों में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है।
मिथुन राशि
कल का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिल सकता है। किसी बड़ी उपलब्धि से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
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कन्या राशि
मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ और सफलता से भरा हुआ होगा। सफलता प्राप्ति के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आय के नए-नए स्त्रोतों में इजाफा होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में भी पुरानी गलतफहमियां दूर करने और रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर मिलेगा।
कुंभ राशि
कल का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किसी तरह के वरदान से कम नहीं है। आय में इजाफा होगा और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के कारोबार में लंबे समय से अटकी डील पूरी होने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छा, सकारात्मक और लाभ से भरा हुआ हो सकता है। आय में इजाफा होने के संकेत हैं। करियर-कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती हैं। आमदनी में इजाफा और संतान से जुड़े मामलों में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है।
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मिथुन राशि
कल का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिल सकता है। किसी बड़ी उपलब्धि से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।
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कन्या राशि
मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ और सफलता से भरा हुआ होगा। सफलता प्राप्ति के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आय के नए-नए स्त्रोतों में इजाफा होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में भी पुरानी गलतफहमियां दूर करने और रिश्तों में मधुरता लाने का अवसर मिलेगा।
कुंभ राशि
कल का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किसी तरह के वरदान से कम नहीं है। आय में इजाफा होगा और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के कारोबार में लंबे समय से अटकी डील पूरी होने की संभावना है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।
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