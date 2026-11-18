वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुद्धि, संचार और व्यापार के कारक ग्रह बुध 4 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो 13 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव होते हैं। ऐसे में बुध का शनि के नक्षत्र में जाने से कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें इस समय बुध तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं बुध के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से किन-किन राशि वालों को लाभ मिल सकता है।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही शुभ और अनुकूल हो सकता है। बुध का गोचर आपके राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे। इससे जो लोग किसी व्यापार में साझेदार हैं उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनको नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी।कर्क राशि वालों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपको कई मामलों में जीत दिला सकता है। बुध का नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होगी जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। कारोबार में जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। संतान से संबधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस दौरन आपके साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश करने वालों को कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कारोबार में बेहतर मुनाफा और डील हासिल करने के योग हैं।मकर राशि के जातकों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना बहुत ही अच्छा और लाभकारी हो सकता है। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।