विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेष राशि वालों के लिए 19 नवंबर का दिन खुशियां और अच्छी खबरें सुनने के लिए मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए नए-नए मौके मिलेंगे। पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। परिवार संग किसी धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिल सकता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कोई पुराना लेन-देन हल होगा और आपको धन की वापसी होगी।मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन सफलता से भरा हुआ होगा। लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहेगा। कल के दिन किसी प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए-नए अवसर मिलेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए कल बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।कल किसी खास योजना में आपको फायदा मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्दि होगी। आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।कल का दिन आपके लिए सुखद और लाभकारी रह सकता है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। कारोबार में मुनाफा कमाने के अच्छे और बेहतर मिल सकते हैं। किसी खास और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आपकी रचनात्मक सोच और कार्यशैली से दूसरे लोग प्रभावित होंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।