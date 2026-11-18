सुख, धन, सौंदर्य, वैभव, ऐशोआराम, प्रेम और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र ग्रह की स्वराशि होती है। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में मालव्य राजयोग को बहुत ही शुभ और लाभकारी राजयोग माना जाता है। आपको बता दें कि शुक्र जब अपनी स्वराशि वृषभ या फिर तुला राशि में या फिर उच्च राशि मीन में स्थित होते हैं तो मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। शुक्र के तुला राशि में गोचर और मालव्य राजयोग के निर्माण के चलते कुछ राशि राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है।

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