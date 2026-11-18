22 नवंबर को शुक्र के गोचर करने से बनेगा मालव्य राजयोग, इन राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की के योग
शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे जिससे कुछ राशि वालों को आने वाले दिनों में धन लाभ के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।
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सुख, धन, सौंदर्य, वैभव, ऐशोआराम, प्रेम और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 22 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र ग्रह की स्वराशि होती है। शुक्र के तुला राशि में गोचर करने से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में मालव्य राजयोग को बहुत ही शुभ और लाभकारी राजयोग माना जाता है। आपको बता दें कि शुक्र जब अपनी स्वराशि वृषभ या फिर तुला राशि में या फिर उच्च राशि मीन में स्थित होते हैं तो मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। शुक्र के तुला राशि में गोचर और मालव्य राजयोग के निर्माण के चलते कुछ राशि राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकता है।
कुंभ राशि पर मालव्य राजयोग का असर
कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर और फिर मालव्य राजयोग का निर्माण आपके लिए आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए तरक्की और नई योजनाओं में लाभ के अवसरों में वृद्धि करा सकता है। आय के नए-नए स्त्रोत और धन संचय के मामले में सफलता मिल सकती है। आपके अधूरे काम पूरे होंगे।
मकर राशि वालों पर मालव्य राजयोग का प्रभाव
मकर राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में गोचर और फिर मालव्य राजयोग का बनना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। नौकरी-कारोबार में उन्नति के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार और निवेश से लाभ के मौके मिलने की संभावना है।
तुला राशि पर मालव्य राजयोग का असर
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मालव्य राजयोग बहुत ही शुभ और फलदायी साबित हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और समाज में मान-सम्मान में वृद्धि होगी। करियर में तरक्की, व्यापार में मुनाफा और आर्थिक स्थिति में मजबूत के योग हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। लाभ प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं।
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