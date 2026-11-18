Love Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, आज का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कुछ राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है, तो कुछ जातकों को रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कहीं छोटी-छोटी बातों को लेकर उलझन हो सकती है। वहीं, सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मिलने या बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों का लव राशिफल कैसा रहने वाला है।
आज का लव राशिफल: इन चार राशि वालों की लव लाइफ में आएंगी परेशानियां, रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 18 Nov 2026 05:20 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
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