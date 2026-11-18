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Love Rashifal 19 November 2026: ज्योतिषियों के अनुसार, आज का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कुछ राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है, तो कुछ जातकों को रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कहीं पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कहीं छोटी-छोटी बातों को लेकर उलझन हो सकती है। वहीं, सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मिलने या बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों का लव राशिफल कैसा रहने वाला है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों के रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। वहीं, सोशल मीडिया के जरिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। पार्टनर से कोई उपहार मिलने के भी योग हैं।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

पुरानी किसी बात के दोबारा सामने आने से पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। ऐसे में बातचीत के दौरान संयम रखें और छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें। आज पुरानी नाराजगी को पीछे छोड़कर रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिल की बात कहने का मौका मिलेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज रिश्ते में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

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