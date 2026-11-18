19 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी-दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 18 Nov 2026 07:12 PM IST
सार
19 November Ka Panchang: 19 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 19 November 2026: 19 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 06 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 19 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:41 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:46
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 13:44
चन्द्रास्त- 01:02
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 09:24 − 10:43
राहुकाल: 13:22 − 14:41
यमगण्ड: 06:46 − 08:05
शुभ- सुबह 06:41 - 08:02 बजे
रोग- सुबह 08:02 - 09:22 बजे
उद्वेग- सुबह 09:22 - 10:42 बजे
चर- सुबह 10:42 - 12:02 बजे
लाभ- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
अमृत- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
काल- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
शुभ- शाम 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
अमृत- शाम 05:23- 07:03 बजे
चर- शाम 07:03 - 08:43 बजे
रोग- रात 08:43 - 10:23 बजे
काल- रात 10:23 - 12:03 बजे 20 नवम्बर
लाभ- सुबह 12:03 - 01:43 बजे 20 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 01:43 - 03:23 बजे, 20 नवंबर
शुभ- सुबह 03:23 बजे - 05:02 बजे, 20 नवंबर
अमृत- सुबह 05:02 बजे - 06:42 बजे, 20 नवंबर
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आज का पंचांग- 19 नवंबर 2026
|तिथि
|नवमी
|07:06 तक
|नक्षत्र
|पूर्वभाद्रपदा
|30:47 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|07:06 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|19:11 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|व्याघात
|07:36 तक
|सूर्योदय
|06:46
|सूर्यास्त
|17:19
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|13:22 − 14:41
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:41 − 12:24
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:41 − 12:24
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:46
सूर्यास्त का समय- 17:19
चन्द्रोदय- 13:44
चन्द्रास्त- 01:02
शुक्र मार्गी 2026: 22 नवंबर तक इन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी-करियर में तरक्की के मिलेंगे मौके
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आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 09:24 − 10:43
राहुकाल: 13:22 − 14:41
यमगण्ड: 06:46 − 08:05
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शुभ- सुबह 06:41 - 08:02 बजे
रोग- सुबह 08:02 - 09:22 बजे
उद्वेग- सुबह 09:22 - 10:42 बजे
चर- सुबह 10:42 - 12:02 बजे
लाभ- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
अमृत- दोपहर 12:02 - 01:23 बजे
काल- दोपहर 02:43 - 04:03 बजे
शुभ- शाम 04:03 - 05:23 बजे
रात का चौघड़िया
अमृत- शाम 05:23- 07:03 बजे
चर- शाम 07:03 - 08:43 बजे
रोग- रात 08:43 - 10:23 बजे
काल- रात 10:23 - 12:03 बजे 20 नवम्बर
लाभ- सुबह 12:03 - 01:43 बजे 20 नवम्बर
उद्वेग- सुबह 01:43 - 03:23 बजे, 20 नवंबर
शुभ- सुबह 03:23 बजे - 05:02 बजे, 20 नवंबर
अमृत- सुबह 05:02 बजे - 06:42 बजे, 20 नवंबर