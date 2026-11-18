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19 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 06 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस तिथि पर पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 19 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।