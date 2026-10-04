आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि को राशि चक्र की आठवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध जल तत्व से है। इस राशि के जातक रहस्यमयी, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले और भावुक स्वभाव के होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। रिश्तों में ये बेहद वफादार होते हैं और अपने करीबियों का साथ पूरी मजबूती से निभाते हैं।

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