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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 3 October 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वाले आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 03 Oct 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 03 Oct 2026 05:08 AM IST
सार

आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। बिना योजना के खरीदारी करने या शौक से जुड़ी चीजों पर अधिक खर्च करने से बजट प्रभावित हो सकता है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 3 October 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। बिना योजना के खरीदारी करने या शौक से जुड़ी चीजों पर अधिक खर्च करने से बजट प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसी भी गैर-जरूरी सामान को खरीदने से पहले अपनी जरूरत और आर्थिक स्थिति पर विचार करें। घर के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सजावट या नवीनीकरण से जुड़ा कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है। परिवार के सदस्यों की राय लेकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
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माता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। ऐसे में उनकी जरूरतों पर ध्यान देने के साथ उनके साथ कुछ समय बिताना भी आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। आपकी मेहनत और जिम्मेदारी पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहेगी। बॉस की ओर से प्रशंसा, नई जिम्मेदारी या कोई अच्छी सूचना मिलने से उत्साह बढ़ेगा। करियर को लेकर कोई सकारात्मक संकेत आपको भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कारोबार करने वालों को जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए।
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मुख्य बिंदु:
करियर: वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है।
धन: अनियोजित खर्चों पर नियंत्रण रखें।
परिवार: माता के साथ समय बिताएं।
व्यापार: बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
सलाह: जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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