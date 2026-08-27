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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 28 August 2026 today scorpio horoscope in hindi

वृश्चिक राशि वालों को नए लोगों से जुड़ने का लाभ मिलेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:08 AM IST
सार

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन करियर और नए अवसरों के लिहाज से काफी सकारात्मक रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नई कंपनी, पद या अवसर से जुड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है।

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Aaj ka vrishchik rashifal 28 August 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन करियर और नए अवसरों के लिहाज से काफी सकारात्मक रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नई कंपनी, पद या अवसर से जुड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है। लंबे समय से नौकरी बदलने या नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज प्रयासों को सही दिशा मिल सकती है। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने से भी फायदा हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी पहचान और संपर्क का दायरा बढ़ेगा। नए लोगों से बातचीत भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। 
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आज आपको स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका मिलेगा और परिवार या दोस्तों के साथ खाने-पीने का कार्यक्रम भी बन सकता है। हालांकि, ज्यादा तला-भुना या भारी भोजन करने से बचें और खान-पान में संतुलन बनाए रखें। किसी महत्वपूर्ण योजना, निजी जानकारी या काम से जुड़ी बात को दूसरों के साथ साझा करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। कामकाज के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह यात्रा व्यस्तता बढ़ाएगी, लेकिन किसी उपयोगी संपर्क या अवसर का कारण बन सकती है।
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आज की खास बातें
करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं।
कार्यस्थल: बॉस आपके काम की सराहना कर सकते हैं।
संपर्क: नए लोगों से जुड़ने का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, लेकिन संतुलन जरूरी है।
सावधानी: जरूरी जानकारी सोच-समझकर ही साझा करें।
यात्रा: काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है।
सलाह: अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन गोपनीय बातों को सुरक्षित रखें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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