आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों की किस्मत देगी साथ, जानें राशिफल

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि चक्र की आठवीं राशि है। इस राशि के लिए मूंगा रत्न लाभकारी माना जाता है। यह जल तत्व की रहस्यमयी, भावुक और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली राशि है। इस राशि के जातक साहसी, जुनूनी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। मंगल ग्रह इसके स्वामी माने जाते हैं, जो साहस, ऊर्जा और संघर्ष क्षमता के प्रतीक हैं। वृश्चिक राशि के लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। आज का राशिफल

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