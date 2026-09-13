आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मिल सकता है शुभ समाचार, जानें 14 सितंबर का राशिफल

मकर राशि मकर राशि चक्र की दसवीं राशि है। इस राशि के लिए नीलम रत्न लाभकारी माना जाता है। यह पृथ्वी तत्व की मेहनती, अनुशासित और महत्वाकांक्षी राशि है। इस राशि के जातक जिम्मेदार, धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। शनि ग्रह इसके स्वामी हैं, जो कर्म, अनुशासन और मेहनत के प्रतीक माने जाते हैं। मकर राशि के लोग लगातार मेहनत करके जीवन में मजबूत मुकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज का राशिफल

विज्ञापन