आज का राशिफल: मीन राशि वालों पर बरसेगी किस्मत, जानें राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 14 Sep 2026 05:36 AM IST
सार
मानसिक संवेदनशीलता के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान मददगार रहेंगे। करियर में आपकी रचनात्मकता की खूब सराहना होगी, बस अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
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विस्तार
मीन राशि मीन राशि चक्र की बारहवीं और अंतिम राशि है। इस राशि के लिए पुखराज रत्न लाभकारी माना जाता है। यह जल तत्व की भावुक, संवेदनशील और कल्पनाशील राशि है। इस राशि के जातक दयालु, शांत और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। गुरु ग्रह इसके स्वामी हैं, जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। मीन राशि के लोग अपनी कल्पनाशक्ति और सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज का राशिफल
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपकी कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और रोमांटिक भावनाएं काफी मजबूत रहेंगी। बच्चों से जुड़े मामलों पर भी ध्यान जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और धैर्य के कारण भावनात्मक परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। हालांकि पैसों को लेकर अधीरता और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए वित्तीय मामलों में व्यावहारिक रवैया रखें। प्रेम जीवन में गहरा अपनापन और रोमांस महसूस होगा, लेकिन पार्टनर पर शक या जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी फिजूलखर्ची और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें। मानसिक संवेदनशीलता के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान मददगार रहेंगे। करियर में आपकी रचनात्मकता की खूब सराहना होगी, बस अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज आपकी कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और रोमांटिक भावनाएं काफी मजबूत रहेंगी। बच्चों से जुड़े मामलों पर भी ध्यान जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और धैर्य के कारण भावनात्मक परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। हालांकि पैसों को लेकर अधीरता और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए वित्तीय मामलों में व्यावहारिक रवैया रखें। प्रेम जीवन में गहरा अपनापन और रोमांस महसूस होगा, लेकिन पार्टनर पर शक या जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, फिर भी फिजूलखर्ची और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें। मानसिक संवेदनशीलता के कारण नींद प्रभावित हो सकती है, इसलिए योग और ध्यान मददगार रहेंगे। करियर में आपकी रचनात्मकता की खूब सराहना होगी, बस अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
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