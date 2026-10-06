आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को परिवार का भरपूर साथ मिलेगा, पढ़ें 7 अक्तूबर का राशिफल

वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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आज अपनों के साथ आपके संबंधों में गर्मजोशी और भरोसा बढ़ता दिखाई देगा। परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां नए लोगों से परिचय होगा और आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। विरोधी आपकी छवि या काम को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी चाल को समय रहते समझकर आप स्थिति अपने पक्ष में कर लेंगे।अपनी योजनाओं और निजी मामलों की जानकारी हर व्यक्ति से साझा करने से बचें। काम की अधिकता के कारण शरीर और मन दोनों पर थकान हावी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति से लिया गया कर्ज या उधार चुकाना बाकी है, तो उसे लेकर दबाव महसूस हो सकता है। आज जिम्मेदारियों के साथ रिश्तों को समय देना भी जरूरी रहेगा।परिवार का भरपूर साथ मिलेगा।सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं।विरोधियों से सावधान रहें।निजी बातें सीमित लोगों से साझा करें।उधार चुकाने का दबाव बढ़ सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।