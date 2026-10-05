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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 6 October 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पढ़ें 6 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 06 Oct 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 05:02 AM IST
सार

आज आपको आलस्य और टालमटोल को पीछे छोड़कर पूरे उत्साह से अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी।

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aaj ka vrishabha rashifal 6 October 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज आपको आलस्य और टालमटोल को पीछे छोड़कर पूरे उत्साह से अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ सकता है और कोई नया काम शुरुआत में कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन सहकर्मियों का सहयोग मिलने से स्थिति संभल जाएगी। बातचीत करते समय अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी कही कोई बात बेवजह विवाद का कारण बन सकती है।
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परिवार में किसी विषय को लेकर विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत से मामला सुलझाया जा सकेगा। घर की साज-सज्जा में बदलाव करने या कोई नई वस्तु खरीदने का विचार मन में आ सकता है। किसी करीबी मित्र को आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। सहायता करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर ध्यान में रखें। काम के बीच पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी रहेगा।
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मुख्य बिंदु: 
करियर: नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
परिवार: मतभेद को बातचीत से सुलझाएं।
धन: मित्र की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।
रिश्ते: बोलचाल में संयम रखें।
सेहत: सुस्ती छोड़कर सक्रिय रहें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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