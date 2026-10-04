आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को होगा लाभ, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

वृषभ राशि को राशि चक्र की दूसरी राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक शांत, धैर्यवान और मेहनती स्वभाव के माने जाते हैं। ये अपने फैसलों पर कायम रहते हैं और जीवन में स्थिरता को महत्व देते हैं। रिश्तों में वृषभ राशि के लोग भरोसेमंद और वफादार होते हैं। हालांकि, कभी-कभी अपने विचारों पर अड़े रहने के कारण इन्हें जिद्दी भी माना जाता है।

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