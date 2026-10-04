आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को होगा लाभ, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल
परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाया जा सकता है। घर में बदलाव या सजावट का विचार भी मन में आ सकता है।
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वृषभ राशि को राशि चक्र की दूसरी राशि माना जाता है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। इस राशि के जातक शांत, धैर्यवान और मेहनती स्वभाव के माने जाते हैं। ये अपने फैसलों पर कायम रहते हैं और जीवन में स्थिरता को महत्व देते हैं। रिश्तों में वृषभ राशि के लोग भरोसेमंद और वफादार होते हैं। हालांकि, कभी-कभी अपने विचारों पर अड़े रहने के कारण इन्हें जिद्दी भी माना जाता है।
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज आलस्य छोड़कर पूरे उत्साह के साथ अपने कामों पर ध्यान देने का समय है। नई जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन सहयोगियों का साथ आपको मजबूती देगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी तकरार का कारण बन सकती है। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाया जा सकता है। घर में बदलाव या सजावट का विचार भी मन में आ सकता है।
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