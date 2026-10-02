आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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आज का दिन मानसिक शांति और संतोष देने वाला रह सकता है। बीते कुछ समय से जिस काम को लेकर आप परेशान थे, उसमें स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अवसर या सकारात्मक सूचना का इंतजार खत्म हो सकता है। आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच से निर्णय लेना बेहतर रहेगा। किसी परिचित या रिश्तेदार को धन उधार देने से पहले उसकी वापसी की स्थिति जरूर समझ लें।कार्यक्षेत्र में आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी की सराहना हो सकती है। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद पैदा हों तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। ससुराल पक्ष से संबंधित कोई मामला भी समझदारी से संभाला जा सकता है। शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए परिचय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी न करें।करियर: नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं।धन: सोच-समझकर आर्थिक निर्णय लें।रिश्ते: बातचीत से मतभेद दूर होंगे।परिवार: अपनों के साथ अच्छा समय बीतेगा।सलाह: किसी को पैसा देने में सावधानी रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।