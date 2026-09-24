आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों के काम में स्थिरता बनी रहेगी, पढ़ें 25 सितंबर का राशिफल

वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करियर: काम में स्थिरता बनी रहेगी।

धन: सोच-समझकर खर्च करें।

प्रेम: साथी का सहयोग मिलेगा।

परिवार: संतान को लेकर धैर्य रखें।

सावधानी: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मामलों में लाभ और संतोष लेकर आ सकता है। परिवार में सुख-शांति बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। घर के किसी विषय को लेकर आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। हालांकि अपनी निजी या जरूरी बातों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि गोपनीय जानकारी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें।संतान से जुड़ी कोई बात आपको थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन शांत रहकर बातचीत करने से स्थिति बेहतर हो सकती है। कामकाज में सामान्य गति बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कुछ नया सीखने या करने का विचार मन में आ सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपको किसी महत्वपूर्ण काम में मिल सकता है। दिन के अंत में परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।



साप्ताहिक राशिफल 21-27 सितंबर: इन 5 राशियों पर रहेगी ग्रहों की विशेष कृपा, पढ़ें 12 राशियों का हाल



यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।