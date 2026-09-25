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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

आज का राशिफल 26 सितंबर: मेष-वृषभ सहित इन राशि वालों को मिलेगा लाभ, नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहेगा दिन

Fri, 25 Sep 2026 05:35 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 25 Sep 2026 05:35 PM IST
सार

Rashifal 26 September 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल 26 सितंबर - फोटो : अमर उजाला AI

Rashifal 26 September 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से कुछ राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नौकरी, परिवार और सेहत के लिहाज से दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आज का राशिफल।

Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल 26 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और उत्साह से भरा रहेगा। सुबह से ही मन प्रसन्न रहेगा और कोई अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। करियर में मिलने वाला कोई शानदार अवसर भविष्य को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। परिवार का साथ और घर का माहौल सुकून देने वाला रहेगा। हालांकि काम की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और खानपान में सावधानी रखें। किसी कानूनी या कागजी मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल 26 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
आज मेहनत और व्यस्तता दोनों अधिक रहेंगी, लेकिन आपकी यही मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम देगी। कारोबार में नया आइडिया आज आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। किसी नए प्रोडक्ट या योजना पर काम शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपकी समझदारी और बेहतर प्लानिंग लोगों का ध्यान खींचेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और निवेश से जुड़ा कोई अवसर भी सामने आ सकता है। लंबे समय से अटका काम पूरा होने पर मन को खास संतोष मिलेगा।

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Today Prediction Horoscope of 26 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल 26 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
आज आर्थिक मामलों में राहत और मजबूती महसूस हो सकती है। कमाई के अतिरिक्त साधन मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। खर्चों को लेकर आप पहले से ज्यादा समझदारी दिखाएंगे और बचत पर भी ध्यान देंगे। हालांकि बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कही कोई छोटी बात गलत समझी जा सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके उत्साह को बढ़ा सकती है।

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आज का राशिफल 26 सितंबर - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। तारीफ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई जिम्मेदारियों को भी उत्साह के साथ निभाएंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी सुलझ सकती है। निवेश का कोई नया अवसर आकर्षित कर सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर अपनी निजी बातें साझा करने से बचें। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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