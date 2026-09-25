26 सितंबर को तुला राशि में बुध का गोचर, जानिए कर्क, सिंह और कन्या राशि पर प्रभाव





बुध ग्रह 26 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह के स्वामित्व वाली राशि तुला में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को सभी नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा हासिल है और यह चंद्रमा के दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो तेज गति से चलते हैं। बुधदेव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुद्धि, व्यापार ,लेखन और संचार आदि के कारक ग्रह हैं। बुध के राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर किसी ना कि रूप तरह का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर बुध के गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा।