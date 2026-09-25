बुध गोचर 2026: तुला राशि में बुध करेंगे प्रवेश, जानिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा होगा प्रभाव

बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध 26 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुधदेव इस राशि में 2 दिसंबर तक रहेंगे। आपको बता दें बुध 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अपनी स्वराशि में थे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होते हैं उनकी बुद्धि, और तर्क क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। बुध के गोचर करने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं बुध का तुला राशि में गोचर करने से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा।