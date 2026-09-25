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बुध गोचर 2026: तुला राशि में बुध करेंगे प्रवेश, जानिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा होगा प्रभाव

Fri, 25 Sep 2026 05:52 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 25 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

बुध कन्या से तुला राशि में 26 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर गोचर करेंगे। आइए जानते हैं बुध के राशि परिवर्तन से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 
 

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Budh Gochar 2026 Mercury Transit In Libra Know Effects On Aries Taurus And Gemini Zodiac Signs
बुध का तुला राशि में गोचर और प्रभाव - फोटो : अमर उजाला
बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह बुध 26 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुधदेव इस राशि में 2 दिसंबर तक रहेंगे। आपको बता दें बुध 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अपनी स्वराशि में थे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होते हैं उनकी बुद्धि, और तर्क क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। बुध के गोचर करने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं बुध का तुला राशि में गोचर करने से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। 
Budh Gochar 2026 Mercury Transit In Libra Know Effects On Aries Taurus And Gemini Zodiac Signs
मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
  • - आपके लिए बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा और मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। 
  • - ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सप्तम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में दांपत्य जीवन और व्यापार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। 
  • - इस दौरान आपको लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए। साथ ही नकारात्मक विचारों से दूर रहें।
  • - कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों संग बेहतर तालमेल बिठाकर चलना होगा। 
Budh Gochar 2026 Mercury Transit In Libra Know Effects On Aries Taurus And Gemini Zodiac Signs
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
  • - वृषभ राशि वालों के लिए बुध आपकी कुंडली के दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। 
  • - तुला राशि में बुध के गोचर करने से यह आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। 
  • - वृषभ राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन उनको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएगा। 
  • - इस दौरान आर्थिक लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिलेंगे। अधूरे कार्य पूरे होंगे।
  • - मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं और आपके द्वारा किए गए कार्य पूर होंगे।
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मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
  • - मिथुन राशि वालों के लिए बुध लग्न और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और अब यह आपके पंचम भाव में गोचर होंगे। 
  • - संतान की तरफ कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आय में इजाफे का योग है। 
  • - व्यापार में कोई योजना बहुत ही ज्यादा कामयाब होगी और इसका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। 
  • - इस दौरान धन के मामले में आपको सतर्क रहना होगा और नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने से बचना होगा। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  
 
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