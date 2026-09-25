न्याय और कर्मफल दाता शनि देव 138 दिन बाद होंगे मार्गी, करियर और उन्नति के लिए करें ये 5 उपाय

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय, कर्म, अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी का कारक ग्रह माना जाता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण इनकी चाल में बदलाव का असर काफी महत्व पूर्ण होता है। शनि एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से किसी राशि में दोबारा आने में शनि को 30 वर्षों का समय लगता है। शनि की चाल में समय-समय बदलाव होता है यानी शनि मार्गी और वक्री होते रहते हैं। शनि की चाल में बदलाव का असर करियर, धन और आर्थिक मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो 27 जुलाई 2026 से इस राशि में वक्री अवस्था में हैं। अब शनि करीब 138 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर को फिर से मार्गी होंगे।

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ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष प्रभाव रहता है। शनि के मीन राशि में रहते हुए आने वाले 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने पर धैर्य, अनुशासन, स्थिरता और शांति आती है। शनि के मार्गी होने पर जिन जातकों के जीवन में पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव और कार्यो में देरी हो रही थी उनके लिए आने वाले समय में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आने के संकेत हैं। शनि के मार्गी होने पर खास तौर पर नौकरी, व्यापार, जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना बढ़ने लगती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शनि के मार्गी होने पर अगर शनि से संबंधित कुछ उपाय किया जाय तो ये बहुत ही शुभ होता है। आइए जानते हैं शनि के शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय।शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। इससे मानसिक तनाव में कमी और बाधाएं दूरी होती हैं।शनिदेव को प्रसन्न करने और शुभता में वृद्धि के लिए दान का विशेष महत्व होता है। काला तिल, कंबल और लोहा का दान करना शनि के शुभ प्रभावों में वृद्धि दिलाता है। इससे करियर में उन्नति और लाभ की प्राप्ति होती है।शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है।शनिदेव को प्रसन्न करने और जीवन से कष्टों का निवारण करने के लिए हनुमानजी की पूजा बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।शनि का संबंध कर्म और सेवा भाव से होता है। शनि मेहनत, अनुशासन के कारक होते हैं। इसके अलावा जो लोग मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं उनके ऊपर शनि की विशेष कृपा रहती है।

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यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।