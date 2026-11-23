वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपका मन सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विशेष रूप से लगेगा। किसी की सहायता करने या दान-पुण्य के कार्य में हिस्सा लेने से आपको भीतर से गहरी संतुष्टि महसूस होगी। किसी पुराने मित्र या साथी से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते समय की खूबसूरत यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से दूरी या मनमुटाव बना हुआ था, तो अब उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आपसी बातचीत से रिश्तों में फिर से मधुरता और विश्वास बढ़ेगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी। हालांकि, परिवार की निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने से बचें। दूसरों की अनावश्यक दखलंदाजी छोटी समस्याओं को बढ़ा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगी।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।