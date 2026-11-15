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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 16 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, पढ़ें दिनभर का हाल

Mon, 16 Nov 2026 06:20 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 06:20 AM IST
सार

घर में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से समाधान निकालें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखेंगे, तो दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीत सकता है।
 

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aaj ka vrishabha rashifal 16 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि वृषभ राशि के जातक जीवन में स्थिरता और अपनेपन को काफी महत्व देते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्रवार इनके लिए शुभ माना जाता है। ये लोग किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार किसी को अपना मान लें तो पूरी निष्ठा से रिश्ता निभाते हैं। आर्थिक सुरक्षा और सुख-सुविधाओं की ओर इनका विशेष झुकाव रहता है। अपने फैसलों पर टिके रहना इनकी एक बड़ी विशेषता है।
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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)
आज धैर्य और शांत व्यवहार ही आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। हर मामले में अपनी राय देना या हर चर्चा का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कई बार कम बोलना और परिस्थितियों को समझना ही सबसे बेहतर फैसला होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने से कोई छोटी-सी बात अनावश्यक उलझन का रूप ले सकती है। यदि आप कहीं घूमने या लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखना आज विशेष रूप से जरूरी होगा। घर में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से समाधान निकालें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखेंगे, तो दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीत सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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