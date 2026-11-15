आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, पढ़ें दिनभर का हाल

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आज धैर्य और शांत व्यवहार ही आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। हर मामले में अपनी राय देना या हर चर्चा का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कई बार कम बोलना और परिस्थितियों को समझना ही सबसे बेहतर फैसला होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने से कोई छोटी-सी बात अनावश्यक उलझन का रूप ले सकती है। यदि आप कहीं घूमने या लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखना आज विशेष रूप से जरूरी होगा। घर में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से समाधान निकालें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखेंगे, तो दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीत सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।