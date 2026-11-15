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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 16 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को मिल सकती है कोई अच्छी खबर, जानें कैसा रहेगा दिन

Mon, 16 Nov 2026 04:22 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 04:22 AM IST
सार

मौज-मस्ती और मनोरंजन में इतना भी व्यस्त न हो जाएं कि जरूरी काम पीछे छूट जाएं। अधूरी जिम्मेदारियां बाद में काम का दबाव बढ़ा सकती हैं। समय का सही प्रबंधन करेंगे तो सफलता के साथ दिन का आनंद भी ले पाएंगे।

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Aaj ka kark rashifal 16 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के जातक अपने आसपास के लोगों और उनके व्यवहार को काफी महत्व देते हैं। इस राशि के स्वामी चंद्र देव हैं और सोमवार इनके लिए शुभ माना जाता है। ये अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े रहते हैं। किसी की परेशानी देखकर ये खुद भी चिंतित हो जाते हैं। इनके लिए रिश्तों में भरोसा और अपनापन सबसे ज्यादा मायने रखता है।
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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज भाग्य आपका पूरा साथ देता नजर आएगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी को नौकरी या करियर में तरक्की से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। पुराने अनुभवों और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इससे आप पहले की तुलना में अधिक समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। हालांकि, मौज-मस्ती और मनोरंजन में इतना भी व्यस्त न हो जाएं कि जरूरी काम पीछे छूट जाएं। अधूरी जिम्मेदारियां बाद में काम का दबाव बढ़ा सकती हैं। समय का सही प्रबंधन करेंगे तो सफलता के साथ दिन का आनंद भी ले पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  
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