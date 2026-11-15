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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka singh rashifal 16 November 2026 today leo horoscope in hindi

आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का राशिफल

Mon, 16 Nov 2026 05:25 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:25 AM IST
सार

किसी गलत या शॉर्टकट रास्ते से फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। ऐसा कदम भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो मिलने वाली सफलता लंबे समय तक आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

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Aaj ka singh rashifal 16 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि सिंह राशि के जातकों को अपनी मेहनत और काम के लिए पहचान मिलना अच्छा लगता है। इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और रविवार इनके लिए शुभ दिन माना जाता है। ये अपनी बात खुलकर रखते हैं और जिम्मेदारी मिलने पर उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनके अंदर आगे बढ़ने की चाह काफी मजबूत होती है। ये अपनी मौजूदगी और काम के तरीके से लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं।
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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आर्थिक मामलों को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि गैरजरूरी खरीदारी आपकी बचत को प्रभावित कर सकती है। परिवार में शादी-विवाह या किसी मांगलिक आयोजन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। ऐसे में अपनी योग्यता और मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। मिलने वाले अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखें। हालांकि, किसी गलत या शॉर्टकट रास्ते से फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। ऐसा कदम भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो मिलने वाली सफलता लंबे समय तक आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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