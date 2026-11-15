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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 16 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को मेहनत का मिलेगा फल, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Mon, 16 Nov 2026 05:33 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:33 AM IST
सार

घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आपसी नजदीकियां मजबूत होंगी। कामकाज की व्यस्तता के बीच परिवार को समय देना आपके लिए भावनात्मक संतोष का कारण बनेगा।
 

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Aaj ka makar rashifal 16 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि मकर राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी सजग रहते हैं। इस राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनिवार इनके लिए शुभ माना जाता है। ये सफलता के लिए किसी शॉर्टकट पर निर्भर रहने के बजाय धीरे-धीरे अपनी जगह बनाना पसंद करते हैं। काम के प्रति इनका समर्पण इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेना पसंद करते हैं।
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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आप अपने कामकाज और जरूरी जिम्मेदारियों में काफी व्यस्त रह सकते हैं। कई काम एक साथ सामने आने के बावजूद आप परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। संतान पढ़ाई के मामले में कुछ लापरवाही कर सकती है, इसलिए उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाना बेहतर रहेगा। उसकी पढ़ाई और दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान दें। किसी दोस्त की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। इस तरह के आयोजन से रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ मेल-मिलाप बढ़ेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आपसी नजदीकियां मजबूत होंगी। कामकाज की व्यस्तता के बीच परिवार को समय देना आपके लिए भावनात्मक संतोष का कारण बनेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 
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