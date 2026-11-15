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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka mesh rashifal 16 November 2026 today aries horoscope in hindi

आज का राशिफल: मेष राशि वालों के कंधों पर बढ़ेंगी नई जिम्मेदारियां, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Mon, 16 Nov 2026 05:18 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:18 AM IST
सार

 पारिवारिक मामलों में भी उनका मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें तथा जरूरी कामों के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।
 

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Aaj ka mesh rashifal 16 November 2026 today aries horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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Aries Daily Horoscope: मेष राशि के जातक किसी भी काम की शुरुआत करने में पीछे नहीं रहते। इस राशि के स्वामी मंगल देव हैं और इनका शुभ दिन मंगलवार माना जाता है। इनके अंदर कुछ नया करने और अपनी पहचान बनाने की इच्छा रहती है। ये चुनौतियों को अवसर की तरह लेते हैं। कई बार इनका जल्द फैसला लेने का स्वभाव इन्हें मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना इनकी खासियत है।
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मेष राशि
आज का दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन आपको हर मामले में थोड़ी सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार मन में आ सकता है और अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाने के लिए सुख-सुविधाओं पर खर्च करने की इच्छा भी होगी। हालांकि, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। उनकी सलाह से लंबे समय से अटके हुए कुछ काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में भी उनका मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि छोटी-सी परेशानी भी आगे चलकर बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें तथा जरूरी कामों के बीच आराम के लिए भी समय निकालें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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