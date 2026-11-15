Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka mithun rashifal 16 November 2026 today gemini horoscope in hindi

आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों को मिलेगी नई पहचान, जानें कैसा बीतेगा आज का दिन

Mon, 16 Nov 2026 04:21 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 16 Nov 2026 04:21 AM IST
सार

विशेष रूप से किसी बड़े भुगतान या समझौते में सावधानी बरतना जरूरी होगा। समझदारी और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।

विज्ञापन
aaj ka mithun rashifal 16 November 2026 today gemini horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों का मन हमेशा कुछ नया जानने और समझने में लगा रहता है। इस राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुधवार इनके लिए खास दिन होता है। ये बातचीत के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में माहिर होते हैं। एक ही तरह के माहौल में लंबे समय तक रहना इन्हें पसंद नहीं आता। नई जगहों, नए लोगों और नए अनुभवों से इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है।
विज्ञापन


मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण काम में आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें। नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है और सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान तथा प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। हालांकि, पुराने लेन-देन या पैसों से जुड़े कुछ मामले दोबारा सामने आ सकते हैं। ऐसे मामलों को टालने के बजाय समय रहते सुलझाने की कोशिश करें। किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और आर्थिक लेन-देन करते समय जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। विशेष रूप से किसी बड़े भुगतान या समझौते में सावधानी बरतना जरूरी होगा। समझदारी और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।
विज्ञापन


साप्ताहिक राशिफल: 16 से 22 नवंबर तक इन राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इन लोगों को रहना होगा सावधान
विज्ञापन
विज्ञापन

नवंबर मासिक राशिफल 2026: किसकी होगी तरक्की और किसे मिलेगा धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल
मिथुन राशि वालों को इस माह मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed