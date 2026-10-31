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आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:02 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:02 AM IST
सार

आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या आपके काम को देखते हुए पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

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aaj ka vrishabha rashifal 1 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। इस राशि के लोग शांत, धैर्यशील और भौतिक सुख-सुविधाओं को पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रिय होती है और ये अपने कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। परिवार और रिश्तों के प्रति इनका लगाव गहरा होता है। हालांकि, इनकी जिद कभी-कभी इनके विकास में रुकावट बन सकती है, लेकिन यही दृढ़ निश्चय इन्हें मजबूत भी बनाता है। इस राशि के जातकों के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या आपके काम को देखते हुए पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपकी मेहनत और अनुभव का महत्व समझा जाएगा, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि, इस दौरान अपने आसपास के लोगों को समझने में सावधानी बरतें। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए अपनी योजनाएं उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको भरोसा हो। संतान की सफलता या उससे जुड़ी कोई सुखद खबर परिवार में खुशियां ला सकती है।
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परिवार के किसी सदस्य से किया गया वादा पूरा करने की जिम्मेदारी भी आज आपके सामने आ सकती है। कोशिश करें कि अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरें। यदि मकान, जमीन या किसी अन्य संपत्ति से जुड़ा मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आज उन्नति के अवसरों को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपकी समझदारी और मेहनत आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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