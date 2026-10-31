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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 1 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले सेहत को नजरअंदाज न करें, पढ़ें 1 नवंबर का राशिफल

Sun, 01 Nov 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 05:12 AM IST
सार

आज आपको धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। कुछ काम उम्मीद के अनुसार तेजी से पूरे नहीं होंगे और बीच-बीच में छोटी रुकावटें भी आ सकती हैं।

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Aaj ka meen rashifal 1 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपको धैर्य, समझदारी और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। कुछ काम उम्मीद के अनुसार तेजी से पूरे नहीं होंगे और बीच-बीच में छोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में परेशान होकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांत मन से आगे की योजना बनाएं। कई बार थोड़ी प्रतीक्षा और सही समय का इंतजार करना भी सफलता का हिस्सा होता है। मौसम में बदलाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान को लेकर लापरवाही न करें।
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पर्याप्त आराम करें और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। व्यापार करने वालों के लिए साझेदार की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इससे किसी योजना को आगे बढ़ाने या पुराने काम को पूरा करने में मदद मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही कोई समस्या सुलझने से मानसिक राहत मिलेगी। आर्थिक जरूरत सामने आने पर परिवार का सहयोग मिल सकता है या बैंक से संबंधित किसी सुविधा पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपनी जरूरत और चुकाने की क्षमता को अच्छी तरह समझ लें। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोएं। सोच-समझकर उठाया गया कदम आपको परेशानियों से बाहर निकलने और दिन को अपने पक्ष में बनाने में मदद कर सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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