आज का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

रविवार, 01 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्यनक्षत्र और साध्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।