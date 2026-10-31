आज का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sun, 01 Nov 2026 08:11 AM IST
सार
01 November Ka Panchang: 01 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 01 November 2026 : रविवार, 01 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और साध्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:36
सूर्यास्त का समय- 17:32
चन्द्रोदय- 23:35
चन्द्रास्त- 12:46
आज का अशुभ मुहूर्त - 01 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:48 − 16:10
राहुकाल: 16:10 − 17:32
यमगण्ड: 12:04 − 13:26
01 नवंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग- 06:36 - 07:57
चर -07:57 - 09:19
लाभ- 09:19 - 10:41
अमृत -10:41 - 12:03
काल -12:03 - 13:25
शुभ- 13:25 - 14:47
रोग - 14:47 - 16:09
उद्वेग- 16:09 - 17:31
01 नवंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:31 - 19:09
अमृत- 19:09 - 20:47
चर - 20:47 - 22:25
रोग -22:25 - 00:04, 02 नवंबर
काल - 00:04 - 01:42, 02 नवंबर
लाभ - 01:42 - 03:20, 02 नवंबर
उद्वेग- 03:20 - 04:58, 02 नवंबर
शुभ- 04:58 - 06:36, 02 नवंबर
2027 में मेष सहित इन राशि के लोगों पर होगी शनि की नजर, बिजनेस-नौकरी में लापरवाही पड़ेगी भारी
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आज का पंचांग- 01 नवंबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|14:54 तक
|नक्षत्र
|पुष्य
|28:28 तक
|प्रथम करण
|बावा
|14:54 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|25:59 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|साध्य
|14:34 तक
|सूर्योदय
|06:36
|सूर्यास्त
|17:32
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|16:10 − 17:32
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:42 − 12:26
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:36
सूर्यास्त का समय- 17:32
चन्द्रोदय- 23:35
चन्द्रास्त- 12:46
आज का अशुभ मुहूर्त - 01 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:48 − 16:10
राहुकाल: 16:10 − 17:32
यमगण्ड: 12:04 − 13:26
01 नवंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग- 06:36 - 07:57
चर -07:57 - 09:19
लाभ- 09:19 - 10:41
अमृत -10:41 - 12:03
काल -12:03 - 13:25
शुभ- 13:25 - 14:47
रोग - 14:47 - 16:09
उद्वेग- 16:09 - 17:31
01 नवंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
शुभ- 17:31 - 19:09
अमृत- 19:09 - 20:47
चर - 20:47 - 22:25
रोग -22:25 - 00:04, 02 नवंबर
काल - 00:04 - 01:42, 02 नवंबर
लाभ - 01:42 - 03:20, 02 नवंबर
उद्वेग- 03:20 - 04:58, 02 नवंबर
शुभ- 04:58 - 06:36, 02 नवंबर
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