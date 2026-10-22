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बुध-मंगल केंद्र दृष्टि: अगले सप्ताह चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, धन लाभ और तरक्की के बनेंगे योग

Thu, 22 Oct 2026 05:22 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 22 Oct 2026 05:22 PM IST
सार

30 अक्तूबर को बुध और मंगल एक-दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे। ग्रहों की इस स्थिति से केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, इस योग का सकारात्मक प्रभाव चार राशियों के जातकों पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं केंद्र दृष्टि योग किन राशियों के लिए अनुकूल रह सकता है।

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बुध-मंगल केंद्र दृष्टि योग 2026 - फोटो : AI

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 30 अक्तूबर को बुध और मंगल एक-दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे। ग्रहों की इस स्थिति से केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, इस योग का सकारात्मक प्रभाव चार राशियों के जातकों पर पड़ सकता है। इनके जीवन में तरक्की के नए अवसर आ सकते हैं, लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना रहेगी और आर्थिक लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। खास बात यह है कि इसके अगले दिन यानी 31 अक्तूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं केंद्र दृष्टि योग किन राशियों के लिए अनुकूल रह सकता है।

 
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मेष राशि (Aries)  - फोटो : amarujala

मेष राशि (Aries) 

  • मेष राशि के जातकों के लिए केंद्र दृष्टि योग लाभकारी साबित हो सकता है। 
  • इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। 
  • लंबे समय से रुकी वेतन वृद्धि की उम्मीद पूरी हो सकती है। 
  • नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छा अवसर मिल सकता है। 
  • पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है।
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मिथुन राशि (Gemini)  - फोटो : amarujala

मिथुन राशि (Gemini) 

  • मिथुन राशि वालों के लिए यह योग करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। 
  • मीडिया, मार्केटिंग, आईटी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। 
  • आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ वेतन में इजाफा होने की संभावना भी है। 
  • नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जिससे अनुभव और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। 
  • इसके अलावा, मकान या वाहन खरीदने की योजना भी आगे बढ़ सकती है।
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कन्या राशि (Virgo)  - फोटो : amarujala

कन्या राशि (Virgo) 

  • कन्या राशि के जातकों के लिए केंद्र दृष्टि योग सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। 
  • नौकरी में प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 
  • आमदनी बढ़ाने के नए अवसर सामने आने की संभावना है, लेकिन धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।
  • वेतन वृद्धि के साथ अतिरिक्त आय के साधन भी विकसित हो सकते हैं। 
  • अचानक किसी आर्थिक लाभ का अवसर मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है। 

 
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वृश्चिक राशि (Scorpio)  - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि (Scorpio) 

  • वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग कई मामलों में उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। 
  • कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और पदोन्नति या मनचाही जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। 
  • लंबे समय से देख रहे किसी सपने को पूरा करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। 
  • यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं। कारोबार करने वाले जातकों को किसी बड़ी डील में सफलता मिल सकती है
  • जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर बनेंगे।

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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