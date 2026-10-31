आज का राशिफल 1 नवंबर 2026: आज इन 5 राशियों को मिल सकता है बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

मेष राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। वाणी पर संयम रखें। सरकारी कार्यों में लाभ और पुराने विवादों में राहत मिल सकती है।

वृषभ राशि: नौकरी में जिम्मेदारी और मान-सम्मान बढ़ सकता है। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। संपत्ति के मामलों में प्रगति के संकेत हैं।

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मिथुन राशि: फैसले सोच-समझकर लें। नए लोगों से लाभकारी संपर्क बन सकते हैं। स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें।

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कर्क राशि: चिंता से बचें और मन शांत रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा मिलने और पारिवारिक विवाद सुलझने की संभावना है।

सिंह राशि: कारोबार में किए गए बदलाव लाभ दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कीमती सामान और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें।

कन्या राशि: करियर में मेहनत की सराहना होगी। काम का दबाव बढ़ सकता है। परिवार के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें।

तुला राशि: आय और कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। संपत्ति संबंधी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि: मान-सम्मान बढ़ेगा और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। कानूनी मामलों में धैर्य रखें। बातचीत में सावधानी बरतें।

धनु राशि: ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। पुराना उधार वापस मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है।

मकर राशि: संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। साझेदारी में सावधानी बरतें और जरूरी दस्तावेजों की जांच करें। निजी योजनाएं गोपनीय रखें।

कुंभ राशि: नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। पिता से मतभेद दूर करने और बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

मीन राशि: धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में फैसले न करें। कारोबार में अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य और आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतें।



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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।