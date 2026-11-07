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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 8 November 2026 today libra horoscope in hindi

आज का राशिफल: तुला राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:07 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:07 AM IST
सार

आज कारोबार से जुड़े कुछ मामलों में उलझनें या असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करें।

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Aaj ka tula rashifal 8 November 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज कारोबार से जुड़े कुछ मामलों में उलझनें या असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार करें। कामकाज की चिंताओं के बीच परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और आपको मानसिक सुकून मिलेगा।
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बच्चों के साथ घूमने-फिरने या कोई मनोरंजक गतिविधि करने का अवसर मिल सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। यह नई पहचान धीरे-धीरे आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी लगातार की गई मेहनत अब रंग लाने लगेगी और अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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